Colegio de Periodistas condena amenaza de Laura Fernández contra un comunicador

Colegio de periodistas se pronuncia tras incidente de Presidenta con periodista en conferencia de prensa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Tras lo ocurrido en la conferencia de prensa de Casa Presidencial este miércoles, cuando la presidenta Laura Fernández arremetió contra un periodista de La Nación, indicando que demandaría al comunicador que había realizado una serie de notas, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) se refirió a lo ocurrido.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad indicó que reafirma el derecho de las y los periodistas a formular preguntas y repreguntas sobre asuntos de interés público, así como el deber del Poder Ejecutivo de aclarar, aportar información y explicar decisiones desde el respeto.

LEA MÁS: Tecnológico de Costa Rica aclara rumor sobre cupos de nuevo ingreso para 2027

“Preguntar es una función esencial del periodismo. Las consultas sobre la gestión gubernamental, la contratación pública y el uso de recursos del Estado forman parte del escrutinio democrático y permiten a la ciudadanía conocer y evaluar las actuaciones de sus gobernantes”.

Colegio de periodistas emitió un comunicado donde se refieren a la situación y a la libertad de prensa. (Cortesía/Cortesía)

Junto con esto, el órgano colegiado indicó que las conferencias de prensa deben facilitar ese ejercicio democrático y que la investidura pública no se debe emplear para intimidar, desacreditar o promover el hostigamiento contra los miembros de la prensa.

Además, citaron la resolución 2023-012085 del 23 de mayo de 2023 emitida por la Sala Constitucional la cual señala que: “la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas, constituye una lesión a la libertad de prensa”.

También citaron el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual protege la libertad de buscar, recibir y difundir información, y prohíbe las restricciones indirectas que impidan su comunicación.

LEA MÁS: ¿Cambio en el Banco Popular pone en riesgo la plata de las cuentas, las pensiones o el ROP?

El Colper instó a garantizar condiciones respetuosas para preguntar y repreguntar, atender las consultas con información clara y verificable, facilitar el acceso a la información pública y abstenerse de usar cargos y espacios oficiales para desalentar la labor periodística.

“La ciudadanía tiene derecho a saber. La prensa tiene derecho a preguntar. Quienes ejercen el poder tienen el deber de rendir cuentas”, concluyó el comunicado.