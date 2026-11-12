Tecnológico de Costa Rica aclara rumor sobre cupos de nuevo ingreso para 2027

Ante el rumor que se ha expandido entre estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en cuanto a la reducción de los cupos de primer ingreso para el próximo año, la misma casa de enseñanza salió a aclarar esta situación a raíz de una publicación de un medio de comunicación.

Mediante un comunicado de prensa, se informa: “El TEC informa que la noticia publicada hoy por el medio de comunicación Central de Noticias en la que se dice que la rectora Ing. María Estrada Sánchez informa que solo se abrirán 600 cupos para nuevos estudiantes en 2027, así como que se haya realizado un anuncio al respecto; es incorrecta”.

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En dicho comunicado, se indica que el TEC tenía aprobado para el 2027 unos 2.152 estudiantes de primer ingreso; sin embargo, ante los recortes presupuestarios promulgados por el Gobierno, la institución está estudiando diferentes escenarios de contención del gasto.

“Una vez se cuente con claridad sobre el presupuesto aprobado para los años 2026 y 2027, el TEC implementará las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad y las comunicará con la responsabilidad y transparencia que nos caracterizan”, indican en dicho texto.

El TEC está ala espera de una respuesta tras recepción de recurso de amparo interpuesto contra Hacienda y el MEP. (Cortesía/Cortesía)

Junto a esto, indicaron que la institución mantiene su compromiso con la sede de Limón. Asimismo, mencionaron que están a la espera de la respuesta de la Sala Constitucional, tras acoger un recurso de amparo que interpusieron contra el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Pública debido al recorte del dinero sin previo aviso en octubre pasado.

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“La educación pública es una prioridad para el desarrollo, la movilidad social y la generación de oportunidades en las regiones. El TEC reafirma su disposición permanente al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan garantizar su compromiso con Limón y con Costa Rica”, concluyó el comunicado.