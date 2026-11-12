Soyvagabundo: la campaña de protesta que iniciaron los educarores en redes sociales contra Laura Fernández

Laura Fernández llamó "vagos" a los docentes que participaron en la marcha de este miércoles. fotografía: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Tras la marcha realizada por miles de docentes que salieron a las calles de San José a reclamar por temas de igualdad salarial, pensiones y presupuesto para la educación, ha sido muy visible la molestia de muchos educadores ante las declaraciones de la presidenta Laura Fernández.

Durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles en Casa Presidencial, la mandataria dijo: “Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”.

Lo que provocó la molestia e indignación de los educadores.

Docentes responden a Fernández

La Teja conversó con el profesor Kenneth Murillo, docente de Educación Física de primaria, quien asegura que este tipo de manifestaciones abren las puertas para denunciar situaciones del gremio educativo que no siempre salen a la luz.

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“Lamentablemente el día de ayer la señora presidenta en sus declaraciones nos llamó vagabundos. Un término totalmente despectivo para cientos de compañeros del Magisterio Nacional. Hablamos de docentes, de misceláneos, de oficiales de seguridad, compañeros de título primero y título segundo que salieron a a marchar por causas justas, no porque quieren. Yo siempre le digo a los compañeros, nadie sale a la calle porque quiere”.

Miles de educadores tomaron la Avenida Segunda este miércoles. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El docente cuenta que ellos salieron con la convicción de alzar la voz por una causa justa, solicitando además que se les respete su labor.

“Soy docente de materias complementarias en cinco escuelas. La mayoría de esas escuelas, son escuelas unidocentes. La mayoría no cuenta ni con infraestructura necesaria para que los chicos puedan hacer actividad física. Sin embargo, nosotros como amamos tanto la profesión, vamos y atendemos a los estudiantes”.

Murillo cuenta que todos los materiales que él utiliza para las clases de educación física han sido costeados de su propio bolsillo. Desde conos, balones y chalecos, hasta parlantes para hacer dinámicas con sus alumnos. Esto debido a que, en muchos casos, los centros educativos no poseen los recursos básicos.

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“Nos duele que la señora presidenta diga que somos unos vagabundos. Nos duele porque solo nosotros los que estamos en el aula sabemos el sacrificio que tenemos que hacer para mantener el centro educativo en pie. Somos nosotros los que hacemos rifas, tamales, bingos, hasta cabalgatas en las zonas rurales para mantener, para comprar pupitres, para comprar hojas, para comprar materiales para la cocina”.

Sacrifican hasta el tiempo

Incluso el educador explica que muchas veces sacrifican el tiempo en familia para organizar actividades de recaudación fuera del horario laboral, buscando mantener las escuelas a flote. Además, lamenta las declaraciones de Fernández y espera que en algún momento reflexione sobre lo que dijo.

Los docentes han hecho una campaña bajo el hashtag #SoyVagabundo donde cuentan las acciones que realizan para llevar a delante la educación de sus alumnos. (Cortesía/Cortesía)

El profesor compartió que, a nivel interno, los docentes iniciaron una campaña de sarcasmo en redes sociales. Utilizando el hashtag #SoyVagabundo, los profesores comparten fotografías y anécdotas de las acciones extraordinarias que ellos mismos realizan para sacar adelante la educación de sus alumnos.

Un llamado a la reflexión

Por su parte, la profesora Hazel Brenes indica que la marcha de este miércoles tenía como fin defender los intereses no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Esto ante los constantes atropellos que, según afirma, han recibido por parte de los últimos gobiernos.

“Yo les decía (a sus colegas), nosotros tenemos que ser en este momento el eje de acción y el eje de cambio, ser próceres de nuestra patria, ser como el Juan Mora, el Pepe Figueres que en su momento llamaron al pueblo y les dijeron, ´Luchemos por nuestra libertad´, porque estamos perdiendo nuestra libertad“.

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La docente asegura no comprender cómo la presidenta puede tratar de “vagos” al gremio que más bien debería de cuidar.

"Es el gremio al que debería cuidar" dice docente que llama a la reflexión a Fernández. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Yo hoy me levanté pensando más bien en una reflexión: ¿Cómo se sentirá la maestra de su hija? Pensar que la madre de una alumna crea que ella es una vagabunda (…). ¿Qué concepto tiene ella de la educación costarricense? Porque ella estudió aquí en Costa Rica. O sea, ¿Qué fueron sus maestros?, Si la impulsaron, si la motivaron en algún momento. No es atacar, más bien es un llamado a la reflexión a ella. ¿Qué concepto tiene de la educación costarricense? Porque ella estudió en la UCR. O sea, ella es una profesional de la educación pública".

Brenes comenta con sus compañeras que los educadores se han convertido en la parte obrera del sistema, y que muchas veces la clase política los ve “del hombro para abajo”.