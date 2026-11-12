CCSS anuncia nueva opción para que patronos morosos hagan arreglo de pago en solo cinco minutos y sin filas

Tener una empresa en Costa Rica, por más pequeña que sea, no es tarea fácil porque a veces la cobija no alcanza para todo.

Si por esas cosas de la vida su negocio se atrasó con las cuotas obrero-patronales, le tenemos una noticia que le va a quitar un enorme peso de encima.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció un nuevo método para ayudar a los patronos morosos. Se habilitó un sistema para que usted pueda hacer un arreglo de pago sin tener que ir a hacer largas y cansadas filas en las sucursales.

CCSS anuncia una nueva modalidad para hacer arreglos de pago para los patronos jurídicos. (Rafael Pacheco)

Christian Guillén, de la Dirección de Cobros de la Caja, explicó que este año se estrenó esa opción: los patronos jurídicos (las empresas o sociedades) ya pueden autogestionar su convenio de pago directamente desde la página web de la institución.

“Es un proceso que dura menos de cinco minutos. La intención de esto es que puedan utilizar el nuevo servicio y ponerse al día de forma expedita”, detalló el funcionario.

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El paso a paso para ponerse en regla con la Caja

Para aprovechar esta gran salvada, el único requisito es que su deuda se encuentre en estado de cobro administrativo. Si es así, agarre su computadora o celular, conéctese a internet y siga estas instrucciones:

- Ingrese a la Oficina Virtual de la Caja. De inmediato, el sistema le mostrará un mensaje de alerta informándole que ya tiene disponible la opción para formalizar su arreglo.

- Haga clic en el botón de formalizar. Ahí mismo le aparecerá una pantalla que realizará todos los cálculos por usted: le dirá cuánto le queda de la cuota, el pago inicial que debe hacer y los gastos de formalización.

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El trámite se hace de forma digital. (Shutterstock)

- Elija el plazo que mejor le sirva a su bolsillo, el cual puede ir desde los 12 hasta los 60 meses. Eso sí, Christian aclara un detalle importante: cuanto más largo sea el plazo, el monto del pago inicial será un poquitito mayor.

- Seleccione una cuenta IBAN para que el sistema le haga el débito de ese primer pago.

- Vaya a su correo electrónico registrado, copie el código verificador que le acaban de mandar y péguelo en la pantalla de la Caja. ¡Y listo!

¿Cuándo volverá a estar al día con la Caja?

Una vez que usted introduce ese código de seguridad, el sistema formaliza su convenio de pago de forma totalmente automática.

En cuestión de segunditos, le llegarán a su correo la constancia de que ya está al día con la Caja, todos los detalles de su nuevo acuerdo y el comprobante del depósito que acaba de realizar.

Esta idea no es del todo nueva, pero sí se acaba de ampliar a un grupo muy importante. En el año 2021 la Caja ya había habilitado esta opción de autogestión de convenios para los trabajadores independientes y los patronos físicos.

La gran novedad es que ahora se les abrieron las puertas a los patronos jurídicos.

Según los datos de la Caja, en apenas las primeras seis semanas desde que se lanzó el servicio, un total de 441 patronos jurídicos ya han hecho su arreglo de pago por esta vía.

Esto significa que la institución logró formalizar convenios por un abrumador monto de 2.634 millones de colones, de forma cien por ciento virtual.