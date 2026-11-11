Contratos temporales de fin de año: abogada explica los derechos y deberes de patronos y empleados

En estas épocas de fin de año, es muy común que se den contrataciones temporales, sobre todo en empresas comerciales en las que las ventas aumentan.

Ahora bien, que sea un trabajo por una corta temporada no significa que el patrón puede hacer lo que le dé la gana ni que los trabajadores estén desamparados.

Para dejar las reglas bien claras, conversamos con María Marta Salazar, experta en Derecho Laboral, quien nos explicó todo lo que ustedes deben saber sobre los contratos temporales para que sepan defenderse.

Los contratos laborales de temporada están delimitados por la ley. (Rafael Pacheco)

Tienen que pagarle el mínimo que dice la ley

Lo primero que aclara María Marta es que, aunque usted solo vaya a trabajar dos o tres meses acomodando mercadería, vendiendo en una tienda o atendiendo mesas, tienen que pagarle el salario mínimo por ley.

“Yo no puedo aprovechar y decirle a la persona: ‘Bueno, es lo que tengo y te pago tanto’ y que sea un monto menor al salario mínimo”, advierte la abogada.

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Además, no importa si su contrato es pequeño; el patrón tiene dos obligaciones sagradas desde su día número uno:

- Tenerlo asegurado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

- Tenerle lista una póliza de riesgos de trabajo del INS por si usted se accidenta trabajando o de camino al trabajo.

Y si las ventas están muy buenas y lo ponen a hacer horas extras, tienen que pagárselas a tiempo y medio (con un recargo del 50% sobre su salario).

Muchas tiendas contratan personal para hacer frente a las ventas de fin de año. (Rafael Pacheco)

La plata que le toca cuando se acaba el contrato

Los patronos deben tener presente que estos contratos nunca pueden pasarse de un año porque se volverían indefinidos. Al terminar la fecha pactada, la empresa solo debe pagarle a usted las vacaciones y el aguinaldo que le corresponden. No deben cancelar preaviso ni cesantía.

Aquí viene una parte que muchos desconocen y que los puede meter en un problema: ¿qué pasa si usted firmó hasta el 31 de enero, pero el 15 de diciembre encontró algo mejor y se fue?

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“Si el trabajador deja ‘guindando’ al patrono, va a tener que pagarle una indemnización”, explica Salazar. Eso sí, el jefe tendría que demostrar los daños que le causó su salida.

Pero la regla se aplica a ambos lados. Si es el patrón el que lo echa antes de tiempo sin justa causa, a usted le tendrán que pagar una indemnización de 1 día de salario por cada 7 días trabajados, además de lo que ya le tocaba.

Abogada explica que tanto los trabajadores como los patronos tienen responsabilidades que cumplir. (Rafael Pacheco)

¡Ojo con los feriados que se nos vienen!

En estas fechas hay días clave en los que la platita le puede llegar doble.

Para el feriado del 1.° de diciembre (Día de la Abolición del Ejército), el pago no es obligatorio. Así que dependiendo de cómo le paguen (por día, por semana o por quincena), le tocará recibir o no un extra si lo trabaja.

Pero para los feriados del 25 de diciembre y del 1.° de enero, la cosa cambia porque son de pago obligatorio. “Si los trabajan, esto ya aplica para todos sin importar la modalidad de pago, van a tener que pagarles doble esos días”, recuerda la experta.

Un consejo final de oro: pida siempre un contrato por escrito (con sus funciones, salario y horarios) y póngale bonito a ese trabajo temporal. Si usted demuestra que es comprometido, responsable y cumplido, es muy probable que la empresa lo deje fijo o lo llame apenas se abra otra plaza.