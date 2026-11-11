MEP hace anuncio sobre curva que hará a estudiantes de escuelas y colegios que hicieron pruebas estandarizadas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que los escolares y jóvenes de colegios académicos que hicieron las pruebas estandarizadas tendrán una curva de cinco puntos en sus calificaciones.

Hace unos días el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, había anunciado un ajuste de cinco puntos para los estudiantes de colegios técnicos en dichas pruebas y dijo que pronto se anunciarían los ajustes que se harían para los demás niños y jóvenes que hicieron esos exámenes.

MEP explica la curva de cinco puntos que se aplicará a escolares y jóvenes de colegios académicos. (MEP)

Con la decisión el MEP busca garantizar un trato justo y equitativo para absolutamente toda la población estudiantil que hizo las complicadas pruebas.

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¿Por qué les están dando esta ayuda?

El jerarca fue muy sincero al explicar que detrás de esas hojas de respuestas hay jóvenes que la han visto difícil para sacar sus estudios adelante.

“Esta generación vivió las huelgas del 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. Después llegó la pandemia, la suspensión de clases presenciales por más de dos años y la educación a distancia”, recordó Sánchez.

A pesar de tantas trabas, el MEP reconoce el enorme esfuerzo de alumnos y profesores. De hecho, el ministro destacó que en las famosas pruebas PISA, Costa Rica logró frenar la caída en Lectura y Matemáticas, y mejoró en Ciencias.

Lo mismo se aplicó hace unos días en los colegios técnicos. (José Cordero)

Por eso, tomaron la decisión técnica de darles este alivio. Eso sí, los resultados originales se conservan en los registros de cada institución para que los educadores sepan exactamente en qué temas hay que ponerle más.

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¿Cuándo darán los resultados?

Como ya está aprobado este ajuste de cinco puntos, ahora lo único que falta es que le entreguen los resultados a los niños y jóvenes.

- Los resultados de primaria se publicarán el próximo 16 de noviembre.

- Los resultados de secundaria académica saldrán el 23 de noviembre.

Si cuando den las notas resulta que al estudiante no le alcanzó para pasar, tome en cuenta que hay otra oportunidad.

Leonardo Sánchez explicó la dura realidad que los llevó a tomar la decisión. (Jonathan Jiménez)

El ministro confirmó que habrá una convocatoria de ampliación. Además, recordó que pedir una revisión de la nota es un derecho si sienten que algo se calificó mal.

“A estos estudiantes quiero decirles, no pierdan la esperanza, tendrán una nueva oportunidad para prepararse. Ser justos no significa dejar de ser exigentes, significa exigir sin ignorar la realidad”, concluyó el jerarca.