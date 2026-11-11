El durísimo relato de una educadora que debe endeudarse para pagar el internet y los servicios básicos

Un grupo de personas cerca de la Plaza de la Democracia, frente a la Caja de ANDE. (Alonso Tenorio/La Nación)

Bajo el sol que acompañó a miles de educadores en la marcha de este miércoles, muchos alzaron la voz para denunciar el rezago que enfrentan en torno al salario compuesto.

La profesora Jessica Ulloa es una de las docentes que denuncian que con esta disparidad salarial los nuevos educadores que entran a trabajar ganan más que ellas.

“Tenemos casi 26 años de trabajar en el MEP y ahora hay un salario global que se les da, después de que se aprobó la ley de salario único, a los profesores nuevos. Se les da tres veces más, hasta cuatro veces más el salario que nosotros tenemos y que por muchos años hemos tenido”.

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Asimismo, el congelamiento por el tope salarial obliga a muchos docentes a hacer de tripas chorizo para lograr cerrar el mes, puesto que el costo de vida se ha encarecido mucho en relación con el sueldo que reciben.

“Nosotros tenemos que ver de dónde tomamos plata para pagar la luz, el teléfono, el internet, porque ahora sin internet nosotros no hacemos nada, porque el MEP nos pone plataformas digitales, las cuales tenemos que utilizar y en las cuales tenemos también las capacitaciones que son virtuales”.

La profesora Jessica Oviedo indica que muchos docentes que tiene el salario congelado, luchan para llegar a fin de mes. (Juan Pablo /Juan Pablo Garita)

Además, la docente indica que muchos afrontan los costos de la educación de sus hijos, desde los que tienen niños en el kínder hasta los que tienen hijos universitarios.

“Tenemos hijos estudiando en las universidades, tenemos algunos compañeros que tienen hijos estudiando en el kínder, otros estudiando en la escuela, hijos estudiando en la universidad y son costos muy altos, aunque sea universidad pública, y ahora cuesta mucho que ellos obtengan una beca por los presupuestos que se están queriendo quitar”.

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Por esto, menciona que, frente a los gastos que muchas veces no pueden cubrir, deben optar por créditos en cooperativas o en la Caja de ANDE para lograr salir adelante mes a mes.