Gobierno nombrará a toda la cúpula del Banco Popular

Los siete integrantes de la junta directiva del Banco Popular serán nombrados por el Gobierno. (Rafael Pacheco Granadosc/Rafael Pacheco Granados)

El Consejo de Gobierno tomó una decisión trascendental sobre el Banco Popular: a partir de ahora, asumirá el nombramiento de los siete integrantes de la junta directiva de la entidad financiera, órgano que actualmente se encuentra desintegrado.

Esta medida, firmada por el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa; el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y la ministra de Trabajo, Mercedes Flores, le otorga al Poder Ejecutivo el control total de la cúpula del banco.

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El decreto modifica la dinámica establecida en la Ley Orgánica del Banco Popular. Dicha normativa dispone que la Asamblea de Trabajadores de la entidad es la encargada de elegir a cuatro miembros (ratificados luego por el Gobierno), mientras que el Poder Ejecutivo nombra directamente a los tres restantes.

Sin embargo, mediante una reforma al transitorio II del Decreto Ejecutivo N.º 44331-MP-MTSS, se autoriza al Consejo de Gobierno a asumir el control y designar de forma “pro tempore” (temporal) tanto a los cuatro directores titulares como a los cuatro suplentes que le correspondían a la Asamblea.

Razones de la intervención

Para justificar esta medida, se argumentó que la Asamblea de Trabajadores se encuentra actualmente en su proceso ordinario de integración, lo que retrasa la elección de sus representantes.

Asimismo, se indicó la urgencia de conformar la junta directiva en su totalidad para evitar una parálisis institucional y lograr la aprobación de temas críticos que son de su estricta competencia, como el presupuesto institucional 2027.

El decreto modifica la dinámica establecida en la Ley Orgánica del Banco Popular. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo se harán los nombramientos?

Según el decreto, que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta, la Asamblea de Trabajadores deberá enviarle con prontitud al Consejo de Gobierno la nómina de los postulantes que se encontraban preseleccionados hasta este lunes.

Posteriormente, la Secretaría del Consejo de Gobierno, con el apoyo de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado (UAPA), verificará los atestados de la lista para confirmar quiénes son compatibles con el puesto.

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Tras este filtro, se elaborará la lista final y el Consejo de Gobierno hará las valoraciones. Las designaciones deberán respetar la alternancia de género, la experiencia y la afiliación a los sectores que conforman la Asamblea de Trabajadores.

Cabe recordar que, durante la administración de Rodrigo Chaves, el Gobierno también tomó el control de este órgano al nombrar a los miembros de la junta. En aquel momento, esa situación provocó que el Banco Popular cayera en “irregularidad financiera 1”, debido a que algunos de los directivos designados no cumplían con los requisitos de idoneidad exigidos para el cargo.