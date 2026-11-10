Diputados oficialistas aprueban moción de Nogui Acosta que recorta ¢8 mil millones a universidades públicas

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, aprobaron este martes una moción que golpea la educación de los estudiantes de las universidades públicas.

La moción se aprobó pese a que los diputados de oposición que integran la comisión no están de acuerdo con el recorte y lo dejaron claro en sus argumentaciones.

La Comisión de Hacendarios aprobó una moción para recortar 8 mil millones de colones al presupuesto de las universidades. (Rafael Pacheco)

La propuesta fue presentada por Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo y presidente de la comisión legislativa.

El texto detalla una modificación al expediente 25.803 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026, que recorta ¢8.048.128.252 a las cinco universidades públicas.

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Esta plata corresponde a un acuerdo adquirido por el Gobierno en 2025 de trasladar en ocho tractos anuales los fondos que solidariamente las universidades dejaron de recibir durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 entre 2020 y 2021.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sí presupuestaba estos fondos para las universidades como parte del acuerdo adquirido, sin embargo, el oficialista presentó la moción como parte del primer día de mociones 137.

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Los universitarios se han manifestado en múltiples ocasiones en contra de los recortes. (José Cordero)

¿Cuántos millones recortarían a cada universidad?

El recorte sería así:

- ¢1.899.858.563 para la Universidad de Costa Rica (UCR)

- ¢1.899.858.563 para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

- ¢1.899.858.563 para la Universidad Nacional (UNA)

- ¢1.899.858.563,00 a la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

- ¢448.694.000,00 para la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Los legisladores oficialistas ya habían recortado fondos protegidos por el acuerdo de 2025 en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027 que fue dictaminado el pasado 20 de octubre, bajo la propuesta de financiar la deuda del gobierno con la Junta de Pensiones del Magisterio.