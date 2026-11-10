Presidenta de la Corte le pidió a Laura Fernández “soltarle las amarras” al Poder Judicial y esto le respondió

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, almorzó este lunes con la mandataria Laura Fernández y sostuvieron una conversación que ella calificó como grata y franca.

La magistrada aprovechó la reunión para pedirle a Fernández “soltarle las amarras al Poder Judicial” en cuanto al tema presupuestario y las normas que quieren imponer para el 2027.

Laura Fernández y Patricia Vargas se reunieron este lunes por primera vez. (Rafael Pacheco)

“Ha sido una conversación grata, franca, y creo que empezamos hoy un nuevo espacio de diálogo y de construcción, que es lo que demanda la ciudadanía costarricense, la búsqueda de respuestas conjuntas para los problemas que enfrenta este país.

“He aprovechado esta oportunidad para expresarle a doña Laura las inquietudes que tenemos desde el Poder Judicial. Por supuesto que el tema presupuestario, tal y como le explicaba yo a ella, el Poder Judicial no está solicitando más presupuesto; entendemos la situación y nos estamos ajustando al presupuesto que se nos asignó para el año 2027; sin embargo, sí necesitamos colaboración para que se nos suelten las amarras”, expresó Vargas.

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Una camisa de fuerza para el Poder Juducial

El presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa detalla el condicionamiento de casi 30 mil millones de colones al Poder Judicial a normas atípicas que mete a las autoridades en una camisa de fuerza.

“Las normas de ejecución presupuestaria nos ponen en una situación complicada para el año próximo e impedirían que cumplamos las tareas que hemos llamado, que constitucionalmente nos corresponde hacer. En eso, pues, agradezco la buena disposición de la señora presidente en cuanto a este tema”, indicó la magistrada.

Las presidentas del Poder Ejecutivo y Judicial quedaron satisfechas con el encuentro. (Rafael Pacheco)

Vargas dijo además que solicitó a la presidenta apoyo para la aprobación de iniciativas de ley que ya están en la corriente legislativa y darían soporte al Poder Judicial.

Por último, se mostró satisfecha porque la mandataria aceptó participar en una reunión que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en el Poder Judicial, en el que se espera que, además de las presidentas del Poder Judicial y Ejecutivo, participen también Yara Jiménez, presidenta del Poder Legislativo, y Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

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No se conocían personalmente

La presidenta Laura Fernández también se mostró satisfecha con este primer encuentro.

“Ambas intercambiamos números de teléfono, no teníamos el gusto de conocernos en persona y creo que eso también es importante.

“Ambas estamos claras, y creo que esa es una feliz coincidencia, en que la situación de la seguridad nacional como problemática requiere de la intervención necesaria de todos los supremos poderes de la República... Tanto ella como yo tenemos la disposición a enfrentar este problema poniendo lo mejor de cada una de nosotras y sumando a este equipo también, por supuesto, a doña Yara Jiménez, la presidente de la Asamblea Legislativa”, señaló la mandataria.

El encuentro se llevo a cabo en casa Presidencial y compartieron un almuerzo. (Rafael Pacheco)

La presidenta está firme en el tema del presupuesto

Fernández se refirió el tema de las normas presupuestarias y una vez más las defendió.

“Hay toda la buena voluntad de mi parte de colaborarle al Poder Judicial en la revisión de esas normas presupuestarias que indicó doña Patricia. Se están incorporando en el presupuesto nacional. Yo le comentaba a ella que el espíritu de la Asamblea Legislativa y también el espíritu del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y nunca que se vea como una camisa de fuerza que pueda generar alguna problemática en el buen funcionamiento del Poder Judicial.

“Así que vamos a propiciar un encuentro ya de naturaleza técnica con los equipos de doña Patricia, con los equipos míos, para ayudar en la interpretación de estas normas o si es del caso también hacer alguna alguna explicación más pormenorizada de cómo deben interpretarse para que jamás le generen una afectación a la operatividad diaria del Poder Judicial”, manifestó la presidenta.