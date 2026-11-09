Laura Fernández y Patricia Vargas, presidenta de la Corte, tendrán una reunión trascendental este lunes

Laura Fernández, presidenta de la República, y Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tendrán una reunión histórica y trascendental para el país este lunes.

Por primera vez, las dos jerarcas se sentarán a conversar sobre la delicada situación de seguridad que vive el país, para ver cómo pueden unir esfuerzos.

La reunión será al mediodía en Casa Presidencial.

La presidenta de la República, Laura Fernández, invitó a Patricia Vargas a una reunión. (John Durán)

Vargas asumió la presidencia de la Corte el 26 de octubre pasado y desde ese mismo día dijo que estaba dispuesta a reunirse con la mandataria para hablar de los temas que tanto preocupan a los costarricenses; eso sí, dejó en claro las condiciones para que eso se dé.

La nueva jerarca dice que el respeto debe ser la base de cualquier conversación y también defiende que cada poder debe trabajar desde sus competencias, sin invadir las de los demás.

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“El Poder Judicial ha estado abierto al diálogo y, en mi presidencia, por supuesto que seguirá estando abierto al diálogo. Por supuesto, también, como lo he dicho ya reiteradamente, en el entendido de que tienen que existir condiciones de buena fe. Por supuesto que tiene que haber respeto a las competencias de cada poder de la República. El tema de la independencia judicial es esencial, no es algo que esté sujeto a discusión, pero existe la mejor disponibilidad para conversar.

Patricia Vargas dijo que la reunión debe darse en el marco del respeto. (John Durán)

“Nosotros, como representantes de los Supremos Poderes, me refiero a todos, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tenemos que construir sobre la base del respeto, y esto es esencial si queremos que esas conversaciones se traduzcan en acciones concretas en beneficio de la ciudadanía... Nosotros no podemos degradar la discusión con ataques personales o ataques que dividen y que polarizan; eso no lo quiere la ciudadanía ni lo quiere este Poder de la República, sino todo lo contrario, queremos discusión de altura”, manifestó Vargas en conferencia de prensa poco después de ser juramentada.

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Tensa relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se ha desgastado mucho.

Orlando Aguirre, quien hasta el 26 de octubre anterior fue el presidente de la Corte, no tenía una buena relación con el Gobierno, incluso había dejado de asistir a las reuniones entre poderes de la República.

Orlando Aguirre había suspendido las reunión con el Gobierno. (Asamblea Legislativa)

Uno de los principales motivos que motivó a Aguirre a tomar esa decisión fue la insistencia del Ejecutivo en recortar y condicionar recursos al Poder Judicial en el presupuesto de 2027.

Vargas ya anunció que también luchará para que esos recursos sean liberados, ya que la retención de los fondos compromete sus labores.