Laura Fernández y Patricia Vargas dan un importante paso por el bien del país y hacen un anuncio

La presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Corte, Patricia Vargas, se reunirán para tratar temas muy importantes para el país.

El Poder Judicial informó por medio de un comunicado que la presidenta Fernández envió una invitación a la jerarca judicial.

Ambas lideresas se sentarán a conversar de frente el lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial.

Laura Fernández invitó a Patricia Vargas a una reunión en Casa Presidencial. (John Durán)

Una gran propuesta sobre la mesa

Patricia, quien apenas el pasado 26 de octubre asumió la presidencia de la Corte Suprema, no llegará con las manos vacías a esta cita.

La magistrada adelantó que va a aprovechar el encuentro para invitar formalmente a doña Laura a retomar las reuniones entre las cabezas de los supremos poderes de Costa Rica.

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La idea es hacer equipo, por lo que la convocatoria también se les extenderá a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y a la jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora.

Estas importantes futuras reuniones se realizarían en el Poder Judicial, aunque todavía no se ha definido una fecha exacta para arrancar.

Se acabó la “ley del hielo”

Este encuentro del 9 de noviembre es fundamental porque viene a poner fin a meses de ruptura entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Recordemos que el anterior presidente de la Corte, Orlando Aguirre, había suspendido estas reuniones. Él tomó la decisión tras rechazar las invitaciones por temor a que se dieran posibles afectaciones a la valiosa independencia judicial.

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Vargas dice que los encuentros deben estar basado en el respeto y la independencia de poderes. (John Durán)

Aguirre fue claro en aquel momento al explicar que no le molestaba coordinar; lo que le molestaban eran las implicaciones del mecanismo propuesto por el Gobierno. Él exigió que la justicia actuara solo sujeta a la Constitución, pidiendo reglas claras, respeto, buena fe y el cumplimiento del financiamiento a la justicia.

El gran dolor de cabeza: los recortes millonarios

Ese último punto económico será, sin duda, un tema importante a tratar. Ahorita mismo, la tensión entre ambos poderes no ha parado de aumentar por temas de plata.

El principal motivo del disgusto son los anuncios de recortes y restricciones presupuestarias impulsados por el gobierno y apoyados por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Estamos hablando de un duro golpe de casi ¢30.000 millones dentro del presupuesto ordinario de 2027.

Patricia Vargas dijo, el día que fue elegida como presidenta de la Corte, que estaba dispuesta a retomar la comunicación con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siempre y cuando los encuentros se hicieran sobre la base del respeto y la independencia de poderes.