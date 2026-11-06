Hermano de Patricia Solano envía fuerte mensaje a diputado que dijo que ella moriría antes de pagar préstamo

Iván Solano Castro, hermano de la magistrada Patricia Solano, quien es la presidenta de la Sala Tercera, envió un fuerte mensaje al diputado oficialista Antonio Barzuna por decir que lo más probable que es ella muera antes de los 96 años que es cuando terminaría de pagar el préstamo que obtuvo de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (Asosejud).

La magistrada, quien este semana fue reelecta en su cargo por la Asamblea Legislativa, ha sido cuestionada por el oficialismo por el crédito de ¢128 millones que tramitó la construcción de una casa en Parrita.

Hermano de Patricia Solano responde a diputada Antonio Barzuna luego de que él cuestionara préstamo que ella recibió. (John Durán)

Solano fue convocada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público para dar explicaciones sobre el préstamo. El diputado Antonio Barzuna, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), dijo que difícilmente la magistrada iba a poder pagar el préstamo porque para eso tendría que llegar a los 96 años, tiempo en que se cumplirían los 30 años del crédito.

“Al diputado Barzuna que manda a morirme antes de los 96 años quiero decirle que por la Ley de la Persona Adulta Mayor no se puede discriminar por la edad para acceder a créditos”, mencionó Solano como respuesta al legislador.

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Que la midan por su trabajo, no por su vida personal

Iván acompañó a su hermana a la juramentación que se llevó a cabo en el Congreso, con motivo de la reelección, y aprovechó para mandarla un mensaje claro.

“Los temas personales no deberían ser temas de ataques y ha sido constante de este gobierno y del anterior que usan el insulto, que usan el amedrentamiento y que usan el tratar de bajar el piso, como llamamos popularmente, de las personas para que cuando no tienen argumentos tratan siempre de descalificar a las personas”, expresó.

Antonio Barzuna no cree que Solano llegue a los 96 años que es cuando se cancelaría el crédito. (John Durán)

El hermano de la magistrada también criticó los argumentos que usó Barzuna.

“En este caso en particular con Patricia, se ha visto, por ejemplo, que un tema personal de una inversión que ella está haciendo, se politiza, sobre todo para las labores que les interesa a los señores diputados.

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“Me llamó la atención particularmente el señor Barzuna porque aparenta ser un experto en seguros. Yo he sido banquero toda mi vida y conozco, no tan experto en los temas de seguros, pero es sencillo saber que un negocio de seguros se dirige entre primas, siniestralidad y probabilidades. Si se señala lo que el diputado Barzuna argumentó, el INS no podría vender seguros porque entonces todos los costarricenses estaríamos pagando la siniestralidad de esa póliza”, agregó.

Iván dice que es claro que los legisladores lo único que buscan es dañar el honor de la magistrada.

Iván Solano dice que su hermana debe ser juzgada por su trabajo, no por su vida personal. (John Durán)

Reconoce que urgen cambios en el Poder Judicial

Ahora bien, tampoco es que Iván, solo por ser hermano de Patricia Solano, piense que todo en el Poder Judicial es perfecto.

Él reconoce que urge hacer cambios y hasta le da su punto de vista como ciudadano de las cosas en las que deben enfocarse para mejorar.

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“Creo que desde su puesto de magistratura, ella debe abogar por defendernos a todos y que las condiciones se den para que tengamos un país mejor y más seguro.

“Yo he sido crítico en decirles que ellos deben revisar lo que la población necesita y que empiecen a escuchar un poco más el sentir de las personas, de manera tal que el Poder Judicial esté disponible para atender la necesidad de las personas. Aquí le puedo poner dos ejemplos, el de justicia pronta y cumplida, que realmente es un tema que tienen que tener claro sobre las tareas que deben desarrollar”, indicó el familiar de la magistrada.

Hermano de Patricia Solano es crítico sobre lo que debe corregir el Poder Judicial

Urge una mejor comunicación

Él también fue enfático en que urge que el Poder Judicial mejore su comunicación con la ciudadanía.

“Otro tema es el de comunicar, porque pareciera que el Poder Judicial se aísla muchísimo y debería tener un esquema de comunicación de las cosas para que sea cada vez más claro. Hay otras tareas en relación con los procesos que ellos deben tener para que tengan control de los tiempos de las tareas y de la cantidad de casos. Esto también incluye que revisen esquemas de tiempos en todas las tareas que tienen.

“Creo que de su despacho va a tener que impulsar muchísimo todas estas tareas para apoyar la gestión del Poder Judicial”, agregó.