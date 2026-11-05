Asamblea Legislativa reelige a Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera hasta el 2034

La Asamblea Legislativa reeligió este miércoles 4 de noviembre a Patricia Solano Castro como magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo periodo de ocho años.

Magistrada Patricia Solano Castro (Mayela López/Mayela López)

La votación se dio en medio de la oposición del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cuyos 30 diputados votaron en contra de que Solano continuara en el cargo. Sin embargo, no consiguieron los 38 votos necesarios para impedir su reelección.

Por su parte, 23 legisladores respaldaron la continuidad de la magistrada, por lo que seguirá en el puesto hasta el 2034.

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La reelección estuvo rodeada de cuestionamientos por parte de diputados oficialistas, quienes señalaron aspectos relacionados con su gestión en el Poder Judicial y un préstamo que recibió de la Asociación Solidarista de Empleados del Poder Judicial.

Además, su nombre estuvo en el centro de la polémica por su participación en decisiones judiciales relacionadas con el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves.