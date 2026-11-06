Ministerio de Cultura mandó a quitar estatua de Pepe Figueres de la plaza de la Democracia y la razón indigna

El Ministerio de Cultura y Juventud mandó quitar la estatua de Pepe Figueres de la plaza de la Democracia y la razón causó mucha indignación.

El lunes pasado, cuando se llevaba a cabo una manifestación en ese lugar, unas personas llegaron durante la madrugada y dañaron el monumento.

Ministerio de Cultura mandó a quitar la estatua de Pepe Figueres de la Plaza de la Democracia (Rafael Pacheco)

Luego de hacer una revisión, el Ministerio de Cultura comunicó que los daños ocasionados a la escultura “La abolición del ejército”, ubicada frente al Museo Nacional, representan un grave riesgo para la obra. Incluso, las autoridades advirtieron que no se garantiza que pueda ser restaurada por completo.

Cultura confirmó a La Teja este viernes 6 de noviembre que procedieron a llevársela para restaurarla y que desconocían cuánto tiempo podrían tardar en dejarla lista.

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Según informó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, la figura será removida por completo y permanecerá bajo resguardo hasta que existan garantías de que no volverá a sufrir daños.

“Hay que quitarles el juguete a los vándalos”, manifestó el ministro.

Los trabajos para remover la estatua empezaron a las 8:30 a. m. (Rafael Pacheco)

Daños muy serios

Los encargados del Museo Nacional presentaron una denuncia ante las autoridades judiciales por el acto de vandalismo.

De acuerdo con los especialistas que elaboraron el informe técnico: “La afectación alcanzó las distintas figuras escultóricas que componen el conjunto monumental, observándose daños visibles en diversos sectores de las esculturas, incluyendo áreas de especial relevancia estética y material”.

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“Durante las primeras pruebas realizadas por el personal especializado del MNCR, se determinó que no es posible garantizar la eliminación completa de la pintura. Incluso mediante procedimientos técnicamente adecuados, podrían permanecer residuos en los poros e irregularidades de las superficies escultóricas, con posibles consecuencias permanentes para su conservación,” detalló la institución en un comunicado.

La estatua sufrió daños vandálicos en los últimos días. (Ministerio de Cultura)

Estudiantes asegura que no fueron ellos

Muchas personas han hecho críticas a los estudiantes universitarios que se estaban manifestando cuando se dio el acto de vandalismo; sin embargo, aclararon que no tuvieron participación en los daños ocasionados al monumento.

Por medio de publicaciones en redes sociales, se ha denunciado que el acto vandálico ocurrió en horas de la madrugada y fue perpetrado por personas encapuchadas, quienes serían totalmente ajenas a las protestas.

Álvaro Ramírez -diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN)- se mostró molesto por ver que se estaban llevando la estatua de Pepe Figueres y aseguró nuevamente que quienes dañaron el monumento no fueron los estudiantes.