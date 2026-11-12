Presidenta Laura Fernández insultó a educadores y los amenazó como respuesta al llenazo de la marcha

La presidenta Laura Fernández trató de “vagabundos” a los educadores que participaron este miércoles en una multitudinaria marcha para reclamar por diversos temas, entre ellos las condiciones salariales y el financiamiento de la educación pública.

Pero la mandataria fue mucho más allá, pues aseguró que los participantes de la marcha tendrán que afrontar una grave consecuencia.

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“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, dijo Fernández en conferencia de prensa.

La presidente dijo que a los participantes se les rebajará el día de trabajo. (Alonso Tenorio/La Nación)

Al mensaje de la presidenta se unió el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien en esa misma conferencia anunció que ya se coordinó con la Procuraduría General de la República para presentar una solicitud y que los tribunales declaren dicha huelga como ilegal.

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Según Sánchez, la huelga es ilegal debido a que los sindicatos que la convocaron no demostraron que exista una afectación social y económica a los funcionarios.

La huelga, en la que participaron decenas de educadores, fue convocada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).