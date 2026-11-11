¡Adiós a los gustos! Maestra pensionada relata lo difícil que es sobrevivir con la pensión congelada desde el 2018

La profesora María Rojas (Con la bandera de Costa Rica en la mano), jubilada; indica que el monto de la pensión lo tienen congelado desde hace varios años, lo que hace que con el costo de vida tengan que lucharla para salir adelante. (Juan Pablo Garita/Juan Pablo Garita)

Junto a los docentes que ejercen su labor y reclaman diferencias salariales y otras demandas relacionadas con su gremio, los profesores pensionados se sumaron a la manifestación de este miércoles, alegando la situación que viven por el congelamiento de sus pensiones.

Doña María Rojas, educadora pensionada, indica que lleva desde el 2018 con el monto de su pensión sin variaciones. Esta situación la coloca en una posición compleja ante los aumentos del costo de vida.

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“Las pensiones congeladas y todo está más caro. Vea ahora la gasolina viene mucho más cara, para nosotros no solo la gasolina, si aumenta la gasolina va a aumentar todo. Entonces el poder adquisitivo que tenemos nosotros en cuanto a todo ha bajado. Vamos a un súper, ya con 100,000 colones no podemos hacer la compra del mes, porque si habemos dos o tres personas más en la casa, vamos a gastar más”.

Pensionada alza la voz por el congelamiento que tienen las pensiones desde hace años. (Shutterstock/Shutterstock)

La educadora indica que esta situación ha sido muy dura para ella y para muchos pensionados porque el dinero les alcanza cada vez para menos cosas y pensar en pagar la casa, la luz, el agua y demás servicios básicos les preocupa mucho.

Asimismo, habla de la “economización” que tienen que hacer, privándose de cosas que no sean estrictamente necesarias, para sufragar los costos que tienen mes a mes.

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“No todo ahora se puede como antes, que uno podía, tenía un poquito más de dinero, ahora no. Ahora hay que ver, uno tener muy en cuenta lo que se puede, la prioridad, antes de tener uno algún lujo que dice uno. Ahora solo prioridades”, concluyó doña María.