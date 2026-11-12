Estudio de la UCR revela que más de la mitad de la población siente que la libertad de expresión está en riesgo

Si usted es de los que lo piensan dos veces antes de poner un comentario en redes sociales por miedo a que le caigan encima, le cuento que no está solo.

La UCR acaba de sacar un estudio que muestra cómo está la percepción sobre la libertad de expresión, las noticias falsas y los riesgos de ser periodista en Costa Rica, y los resultados sorprenden.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y otros expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) revelaron los datos de su más reciente encuesta.

Estudio de la UCR revela datos preocupantes sobre la libertad de expresión y de prensa. (Shutterstock)

El 54,7 % de la gente que participó en el estudio siente que la libertad de expresión está en peligro en el país. Es un número alto porque representa más de la mitad de las personas; sin embargo, el tema ha mejorado, pues recordemos que en 2025 el 73,4 % pensaba lo mismo.

Además, el 40,1 % (40 de cada 100 personas) confesó que ha dejado de dar sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias. Esta cifra, que sigue siendo muy alta, bajó en comparación con años anteriores.

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Ser periodista es peligroso en Costa Rica

La ciudadanía fue clara en decir que siente que el ser periodista en Costa Rica se ha vuelto un riesgo.

Un preocupante 58 % de la población (58 de cada 100 personas) cree que trabajar como periodista en Costa Rica es peligroso. Es el porcentaje más alto que se ha registrado hasta ahora, subiendo bastante y sin freno desde aquel 48 % que se reportó en el 2023.

Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, señala que esta percepción puede estar relacionada con situaciones que se han dado fuera de nuestro país.

Yanacy Noguera dice que la gente ahora en más crítica a la hora de informarse. (Lilly Arce)

“Creo que las personas que sienten que es peligroso hacer periodismo en Costa Rica lo asocian al conocimiento de lo que ha ocurrido en otros países cercanos donde los periodistas tienen que salir del país porque tienen amenazas, o situaciones como demandas legales, persecución, inseguridad, violación de la información, hackeo de contenidos de sus aparatos y demás.

“Las situaciones de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ni que se diga México y, por supuesto, que muchos países de Sudamérica están presentes en las noticias y en los contenidos que se generan. La gente lo vincula a lo que los periodistas en Costa Rica han estado viviendo y a los continuos ataques verbales y amenazas de demandas que se traducen en demandas reales y en procesos judiciales complejos”, manifestó.

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La gente se ha vuelto más crítica con la información

A pesar de los constantes ataques a la prensa, la gente ha recobrado la confianza en los medios de comunicación.

El 56 % de los ticos (56 de cada 100) dice tener confianza en el trabajo de los medios de comunicación, lo que significa un aumento de 24 puntos desde el 2023. Además, la confianza directa en los periodistas llega hasta el 71 %.

Sobre este dato, Noguera señala que puede deberse a que las personas son más críticas a la hora de informarse.

“Es muy interesante la tendencia de aumento en la percepción de las personas de que pueden confiar en la prensa, en los medios y en las personas que hacen periodismo.

“Yo creo que eso tiene que ver también con otra información que la encuesta evidencia que es un mayor entendimiento de lo que es la desinformación. Es muy importante que entendamos que el periodismo, tanto desde los medios como las personas que hacen periodismo, generan un proceso de trabajo que tiene que ver con recopilación de información, con verificación de esa información y con presentación de esa información con todas las versiones posibles.

Muchas personas prefieren abstenerse de decir lo que piensan para evitar groserías. (Alonso Tenorio)

“La desinformación se sustenta en todo lo contrario, de manera que creo que esto lo que evidencia es que las personas en Costa Rica están percibiendo más la diferencia entre la información falsa y la información confiable que viene desarrollada por profesionales y desde medios profesionales para generar esos balances propios del trabajo del periodismo”, manifestó.

En cuanto a las instituciones con mayor credibilidad, las universidades públicas se llevan la medalla de oro con un 57,8 % de confianza para informar sobre los temas del país.

En cuanto a quienes menos confianza generan en la población, están los diputados, los creadores de contenido en redes sociales y los ministros.

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La trampa de los chismes y las “fake news”

Al consultar a la gente sobre cómo se informa, siete de cada diez personas lo hacen por redes sociales. Aunque los noticieros de televisión bajaron al 46,2 %, la tele sigue siendo la gran consentida entre los mayores de 55 años.

Los chismes falsos son un gran dolor de cabeza. Una de cada tres personas (33,5 %) admitió haberse ido “en todas” creyendo un contenido que después resultó ser pura mentira.

¿Dónde engañan más? Facebook es la plataforma principal donde la gente se topa con estos engaños.

Le siguen muy de cerca TikTok y WhatsApp como las redes más usadas para pasarse cuentos falsos.

En este año electoral, los temas en los que más metieron gato por liebre fueron el Gobierno, la Sala IV, los jueces y los fiscales (58 %). También le llovió desinformación a las candidaturas presidenciales (49 %) y al mismo TSE (43 %).

La gente piensa que ser periodista en Costa Rica es peligroso. (Shutterstok)

El efecto Chaves y el duro peso de ser mujer

Un dato interesante del estudio es que las opiniones sobre la libertad están muy marcadas por lo que la gente piensa del último año del expresidente Rodrigo Chaves.

Quienes evalúan la gestión de don Rodrigo de forma muy negativa tienen 55 puntos porcentuales más de probabilidad de sentir que la libertad de expresión está en la cuerda floja.

La encuesta reveló también que las mujeres la pasan peor. Comparadas con los hombres, las mujeres tienen 10 puntos más de probabilidad de guardarse sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias.