Opinión: “Laura Fernández le habla bonito al papa, pero insulta y amenaza a profesores y le grita a periodista en Costa Rica”

Creo que tenemos que entender que hay una presidenta de la República afuera de Costa Rica y otra adentro. Sí, parece que existen dos Lauras Fernández y les voy a explicar el porqué.
Una dice que no se ve como una presidenta viajera; la otra conoce cinco países en menos de dos meses.
LEA MÁS: Laura Fernández no ha ni desempacado maleta de Colombia y ya anunció otro viaje: irá a ver al papa en el Vaticano
La que está en el país dice que todos tenemos que zocarnos la faja y por eso los recortes a Raimundo y todo el mundo; la que sale del país va a tiendas de ropa, a conocer al papa y a partir cerdos con un plato (acompañada de su marido).
Afuera de nuestras fronteras le habla al papa León XIV con una voz digna de serie infantil; en nuestro país amenaza a educadores con rebajarles un día de trabajo y los insulta, diciéndoles “vagabundos”, por manifestarse.
Lejos de nuestras fronteras le dice a reos de El Salvador que espera que Dios los bendiga; acá le grita a un periodista y lo trata de amedrentar con que lo va a demandar, a él y al medio de comunicación para el que trabaja, para no responderle la pregunta que le hizo.
Y no era cualquier pregunta, era una sobre un tema que la relacionaría a ella con un contrato millonario que le otorgó Bomberos a una empresa brasileña donde figuran personas que financiaron su campaña política.
LEA MÁS: Esta es la tienda de ropa que visitó Laura Fernández en Colombia y algunos de los precios de sus prendas exclusivas
Viendo las dos caras de la moneda, deberíamos considerar pagarle, con nuestros impuestos, un hospedaje a doña Laura afuera de nuestro país, quizás nos salga más barato eso que estarle pagando avión y al mismo tiempo nos ahorramos tanto berrinche acongojante apenas pone un pie acá.