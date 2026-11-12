Opinión: “Laura Fernández le habla bonito al papa, pero insulta y amenaza a profesores y le grita a periodista en Costa Rica”

Creo que tenemos que entender que hay una presidenta de la República afuera de Costa Rica y otra adentro. Sí, parece que existen dos Lauras Fernández y les voy a explicar el porqué.

Laura Fernández le dijo "vagabundos" a los profesores, le gritó a un periodista y lanzó amenazas a ambos en un solo día. Marvin Caravaca (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Una dice que no se ve como una presidenta viajera; la otra conoce cinco países en menos de dos meses.

LEA MÁS: Laura Fernández no ha ni desempacado maleta de Colombia y ya anunció otro viaje: irá a ver al papa en el Vaticano

La que está en el país dice que todos tenemos que zocarnos la faja y por eso los recortes a Raimundo y todo el mundo; la que sale del país va a tiendas de ropa, a conocer al papa y a partir cerdos con un plato (acompañada de su marido).

Afuera de nuestras fronteras le habla al papa León XIV con una voz digna de serie infantil; en nuestro país amenaza a educadores con rebajarles un día de trabajo y los insulta, diciéndoles “vagabundos”, por manifestarse.

Lejos de nuestras fronteras le dice a reos de El Salvador que espera que Dios los bendiga; acá le grita a un periodista y lo trata de amedrentar con que lo va a demandar, a él y al medio de comunicación para el que trabaja, para no responderle la pregunta que le hizo.

La serenidad con la que le habló Laura Fernández al papa León XIV no se ha visto nunca en Costa Rica. (Presidencia/Cortesía)

Y no era cualquier pregunta, era una sobre un tema que la relacionaría a ella con un contrato millonario que le otorgó Bomberos a una empresa brasileña donde figuran personas que financiaron su campaña política.

LEA MÁS: Esta es la tienda de ropa que visitó Laura Fernández en Colombia y algunos de los precios de sus prendas exclusivas

Viendo las dos caras de la moneda, deberíamos considerar pagarle, con nuestros impuestos, un hospedaje a doña Laura afuera de nuestro país, quizás nos salga más barato eso que estarle pagando avión y al mismo tiempo nos ahorramos tanto berrinche acongojante apenas pone un pie acá.