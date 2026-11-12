Concejo Municipal de San José no destinará recursos al Tope Nacional

Concejo Municipal acordó no destinar fondos para el tope nacional.

Los integrantes del Concejo Municipal de San José aprobaron una moción mediante la cual acordaron no destinar recursos económicos, ni personal técnico, ni ningún tipo de elemento material, para la realización del Tope Nacional 2026, evento que es organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud.

La moción fue aprobada de manera contundente con nueve votos a favor y solo dos en contra. En la misma solicitud, los regidores pidieron formalmente al Ministerio de Cultura una revisión del plan integral de la organización del evento.

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La exigencia del municipio capitalino busca que el Gobierno aclare y detalle información sobre la responsabilidad operativa de las instituciones involucradas. Específicamente, pidieron garantías sobre el manejo de los recursos, los operativos de seguridad para los asistentes, la recolección de basura, la limpieza de las vías una vez concluido el paso de los caballos y el tratamiento adecuado de los residuos orgánicos.

Durante la sesión del Concejo, se indicó que la decisión giraba en torno a un consenso sobre la no utilización de fondos municipales para dicha actividad.

El tope Nacional volverá a las calles de San José. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Juan Diego Gómez, regidor municipal por el partido Más San José, indicó que en cuanto al tope, hay actividades que le gustan a unos y a otros, y que cada ciudadano es libre de asistir a los eventos de su preferencia durante las fiestas de fin de año.

Ante esta postura del Concejo Municipal, el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, le indicó a La Teja que la organización del evento no tendrá ningún inconveniente logístico, asegurando que la municipalidad es libre de tomar la decisión que considere pertinente.

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“Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos de la Municipalidad de San José, no les hemos pedido ayuda, no requerimos de su apoyo”.

Con este escenario de fondo, el tope volverá a tomar las principales calles de la capital el próximo 26 de diciembre, retomando la actividad luego de que esta fuera llevada a otras localidades en ediciones anteriores.