¿Existe riesgo en el Banco Popular por nombramientos del Gobierno?: expertos explican panorama

Consejo de Gobierno hará los nombramientos de la Junta Directiva del Banco Popular. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granadosc/Rafael Pacheco Granados)

Surgen muchas dudas tras la decisión del Consejo de Gobierno de que sea el Poder Ejecutivo el que nombre a los miembros de la junta directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Ante este panorama, La Teja conversó con dos expertos economistas sobre los riesgos que esta medida traería.

El economista Leiner Vargas explica que los riesgos en una institución como el Banco Popular surgirían a raíz de un impacto en la estructura de gobernanza de la entidad, la cual tiene un sistema de pesos y contrapesos.

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“Los pesos y contrapesos están asociados con el nombramiento de distintos representantes de distintos sectores que además representan, digamos, segmentos de la población trabajadora costarricense: los solidaristas, los cooperativistas, los sindicalistas, las personas que están, digamos, representando distintos sectores de la economía social”, explicó Vargas.

Asimismo, el experto explica que no respetar esto conllevaría un riesgo potencial para la entidad:

“El que el gobierno de la República imponga su directriz y seleccione a dedo a las personas, tiene impactos muy fuertes en esa estructura de gobernanza y además podría crear condiciones para que se utilicen los recursos del banco de una forma impropia. Y esto podría poner en riesgo al banco y al capital de los trabajadores, que es el sustento del banco”.

Según Vargas, esta situación estaría generando riesgos sistemáticos dentro de la gobernanza del banco, lo que podría ser aprovechado por sectores ajenos a los trabajadores para tomar decisiones que tengan consecuencias mayores.

Experto indica que nombramientos se deben hacer con criterios bien aplicados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granadosc/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el economista Fernando Rodríguez indica que los nombramientos no son riesgosos por sí solos, pero se deben cuestionar los criterios que se utilicen para escoger a las personas que ocupen este tipo de puestos.

“Desgraciadamente en las juntas directivas de los bancos históricamente han habido de todo. Desde gente muy buena hasta nombramientos eminentemente políticos de gente que sobre banca no sabía absolutamente nada. Los bancos ahí están, han sobrevivido, tal vez no han tenido la mejor administración en algunos momentos, en otros han tenido un perfil más técnico en sus juntas directivas”.

Asimismo, explica que lo ideal es que haya un requisito básico aplicable a las personas que se nombren, un vacío que se debería llenar mediante legislación para dicho fin.

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“Que se pueda nombrar como el gobierno quiera los miembros que tiene que nombrar, pero que cumplan ciertos requisitos. Yo creo que a un banco debería llegar gente que conoce de temas financieros, que haya tenido experiencia en eso, deseable que se esté familiarizado con el negocio bancario, y que no salga del banco después para ir a trabajar en alguna actividad que tenga un conflicto de interés”.

El nombramiento de los siete integrantes de la Junta Directiva del Banco Popular por parte del Consejo de Gobierno es posible tras un decreto que modifica la Ley Orgánica de la institución.