¿Cambio en el Banco Popular pone en riesgo la plata de las cuentas, las pensiones o el ROP?

En los últimos días, muchos costarricenses andan con una congoja tremenda por el cambio que se anunció sobre el Banco Popular.

El Poder Ejecutivo dio a conocer que ahora será el Consejo de Gobierno el que nombre a los directivos de la entidad bancaria.

Esto ha provocado que miles de personas que tienen ahí sus cuentas corrientes, sus ahorros, el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), no duerman bien pensando si existe la posibilidad de que pierdan su dinero.

Expertos explican que de momento el Banco Popular goza de buena salud financiera. (Rafael Pacheco)

¿Es buena idea llevarse el ROP para otra operadora?

Una de las preguntas que mucha gente se está haciendo es si deben salir corriendo a sacar la plata del ROP y de la pensión de ahí. El economista de la Universidad Nacional (UNA) Leiner Vargas dijo que en este momento eso no es recomendable.

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El experto explicó que pasarse de operadora de pensiones en este momento, solo por el susto de estos nombramientos, “no tiene mayor sentido”.

Si usted hace ese cambio ahorita a la carrera, va a perder la trayectoria de inversión que ya su dinero ha ido ganando. “No sería una decisión financieramente correcta”, advirtió el experto.

Correr a sacar el ROP del Banco Popular no es una buena idea. (Mayela López)

El banco está sano, el problema es el cambio

Vargas aclaró que, hoy por hoy, el Banco Popular está mostrando excelentes indicadores de rentabilidad y capitalización. Es decir, los números y las finanzas de la institución están bastante sanos.

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El verdadero peligro, según el economista, es que los clientes se dejen asustar por las campañas en redes sociales y corran todos al mismo tiempo a sacar su plata, provocando una dolorosa y muy delicada corrida bancaria.

“El sector financiero vive de la fidelidad de los clientes... Hay que tener mucho cuidado con la confianza en un momento en el cual existe todo este ruido alrededor de la gobernanza del banco”, explicó el experto.

Sigrid Segura pide al Gobierno cautela con el tema del Banco Popular

Un banco que es de los trabajadores, no del Estado

Por su parte, el economista y exdiputado Jonathan Acuña recordó un detalle de oro que a muchos en el Gobierno parece que se les olvida.

“El Banco Popular no es un banco estatal. Es un banco público que pertenece a las personas trabajadoras del país”, dijo Acuña de forma directa y sencilla.

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Por esa razón, la decisión del Gobierno de la presidenta Laura Fernández de nombrar a los representantes a dedo, brincándose por completo a la Asamblea de Trabajadores, rompe el control que deben tener los verdaderos dueños del banco.

Acuña le jaló fuertemente las orejas al Poder Ejecutivo, pidiéndole actuar con muchísima cautela y transparencia para no desencadenar ese temido pánico bancario que hoy tiene a las personas ahorrantes dudando.

“Ante estas acciones, es evidente que se genera profunda preocupación entre las personas ahorrantes, dado que se observan posibles irregularidades en la gobernanza de la entidad financiera, lo que hace dudar respecto a su buen andar”.

Mucha gente tiene miedo de perder la plata que tiene en el banco. (José Cordero)

Jugando con fuego político

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, también habló del tema y recordó que cuando las instituciones financieras caen bajo el poder político de turno en nuestra región, “eso no sale bien”.

Sigrid hizo memoria y dijo que eso de rechazar a los representantes elegidos por los trabajadores lo había hecho en el pasado el entonces presidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves, adueñándose en aquel momento del control de toda la junta.

“Saben perfectamente lo que están haciendo, saben el pánico bancario que están causando en este momento en la población. Lo saben y aún así están tomando ese tipo de decisiones”, sentenció la legisladora.