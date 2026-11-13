Proponen cambio en la legislación laboral que pondría freno a mala costumbre que tienen muchos jefes

Hay noticias importantes para los trabajadores de Costa Rica.

El diputado oficialista Robert Barrantes Camacho, conocido pupularmente como Robert Junior, presentó un proyecto de ley que tiene como fin dejar bien claro y delimitado, de forma legal, el derecho a la desconexión laboral en todos los ámbitos.

Si a usted le pasa que una vez que termina su horario laboral su jefe le escribe, lo llama o le manda correos electrónicos, entonces esta información le interesa mucho y le dará paz.

Diputado propone ley para dejar clara y delimitada la desconexión laboral. (Cortesía)

¿Qué es exactamente lo que cambiaría?

Para entender mejor cómo le beneficiaría este proyecto de ley, conversamos con Eric Briones, quien es doctor en Derecho Laboral. Él analizó la iniciativa y explicó sus alcances.

“Lo que cambia es precisamente el derecho que tiene la persona trabajadora de no atender, ni responder, ni dar seguimiento a las comunicaciones laborales”, explicó Eric de manera clara.

El experto señala que el proyecto viene a crear un nuevo inciso en las obligaciones del patrono (dentro del artículo 69 del Código de Trabajo). Básicamente, le dice al jefe: “¡Ojo! La persona trabajadora tiene derecho a la desconexión. No puede en ningún momento usted tomar represalia” si el empleado no le contesta un mensaje fuera de su horario.

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Por su parte, el diputado que propuso el proyecto, dice que el fin del texto es dar igualdad a todos los trabajadores.

“Actualmente Costa Rica reconoce el derecho a la desconexión digital para quienes teletrabajan. Con el expediente 25.845, lo que proponemos es reformar la ley 9738 y el Código del Trabajo para extender esta protección a todas las personas trabajadoras, tanto presenciales como remotas”, explicó el legislador.

Usted no debería contestar cosas del trabajo en su tiempo libre o de descanso. (Chat GPT)

Seguridad jurídica para no andar con miedo

Briones asegura que ve el proyecto “muy potable” y necesario. Aunque en el 2022 ya se había hecho una pequeña reforma sobre este tema, esta nueva ley es mucho más específica y directa.

“Viene a generar seguridad jurídica, confianza de las personas trabajadoras y de los patronos”, confirma el experto.

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Es decir, usted podrá dejar el celular de lado el fin de semana, por ejemplo, sin la obligación de responder comunicaciones del trabajo y sin el temor a que el lunes lo vayan a regañar, sancionar o despedir por no haber respondido un WhatsApp el domingo por la tarde.

“Viene a crear una obligación para los patronos dentro del artículo 69, que a mí me parece que es muy buena técnica legislativa, ¿Por qué? Porque viene a crear precisamente, como obligación patronal, un inciso donde se le dice al patrono: ‘ojo, que la persona teletrabajadora (o trabajadora) tiene derecho a la desconexión, no puede en ningún momento usted tomar represalia contra esa persona, porque tiene derecho a no contestar’“, explicó el abogado.

La iniciativa es impulsada por el legislador Robert Junior. (John Durán)

¿Qué pasa si hay una emergencia laboral?

Ahora bien, la ley aclara que existen excepciones para situaciones imprevistas y urgentes.

Pero ojo al detalle: el doctor Briones aclara que en esos casos especiales, “si hay una anuencia, esos tiempos de trabajo se van a considerar como jornada extraordinaria”.

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El diputado Robert Junior, confirmó este punto.

“La iniciativa garantiza que fuera de la jornada laboral... no exista obligación de atender comunicaciones laborales ni represalias por desconectarse. Eso sí, se mantienen excepciones para situaciones urgentes y regímenes de disponibilidad establecidos”, manifestó.

Briones es claro en decir que el mundo laboral se actualiza constantemente y es por eso que se hace necesario también hacer modificaciones a la legislación laboral, para adaptarla a las nuevas formas y condiciones.

Nadie debería estar obligado a responder cosas del trabajo en su tiempo libre. (Archivo)

Un derecho para todos los trabajadores

En Costa Rica existen tres jornadas laborales: mixta, diurna y nocturna, cada una con sus tiempos respectivos de 8 a 12 horas. Durante esos periodos es donde se debe estar conectado.

En los tiempos de almuerzo y café se aplica la desconexión digital porque son periodos que no son pagados por el patrono.

El proyecto de ley será analizado por una comisión legislativa y luego sera votado. Si los legisladores lo dictaminan de forma positiva, será enviado al plenario para votarlo en primer y segundo debate; si en las dos votaciones obtienen la mayoría de votos a favor se convertiría en ley de la República.