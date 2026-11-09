Si usted tiene la idea de que la marihuana es una droga inofensiva, urge que lea esto

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) dio a conocer un estudio que enciende las alarmas sobre un delicado tema relacionado con la marihuana.

Aunque muchas personas podrían creer que esa es una droga “inofensiva” y de las “menos dañinas”, están muy lejos de la realidad.

Estudio del IAFA enciende las alarmas sobre la marihuana. (Jorge Castillo)

Los expertos analizaron los casos de 333 adolescentes que estuvieron recibiendo tratamiento en Casa JAGUAR durante el 2025 y los resultados preocupan.

La investigación demostró que el consumo de drogas va de la mano de múltiples factores de vulnerabilidad e historias de mucho dolor.

LEA MÁS: Magistrada Patricia Vargas envió un claro mensaje a Laura Fernández a pocas horas de la reunión que tendrá con ella

El mito de que la marihuana “no hace nada”

El estudio reveló que el cannabis fue la sustancia más consumida y la que más rápido los llevó a la dependencia.

Mientras que el alcohol causó dependencia en apenas un 1,4% de los muchachos que lo tomaban, el cannabis atrapó a un altísimo 41% (41 de cada 100) de sus consumidores.

Los investigadores confirmaron que esta es la sustancia que más define el perfil clínico de los jóvenes en tratamiento.

La marihuana, al contrario de lo que muchos creen, genera dependencia seria. (Archivo)

Las mujeres sufren en silencio y los hombres explotan

La investigación también notó diferencias muy marcadas entre los muchachos y las muchachas. Las jóvenes atendidas mostraron más problemas de depresión, ansiedad y autolesiones.

Casi seis de cada diez mujeres reportaron haberse lastimado a sí mismas y más de cuatro de cada diez tuvieron conductas suicidas.

Por su parte, los varones mostraron un comportamiento diferente y, con mucha más frecuencia, presentaron conductas impulsivas, trastornos de conducta y el conocido trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

LEA MÁS: José María Figueres da un fuerte mensaje sobre el retiro de la estatua de su papá de la plaza de la Demoracia

Los dolorosos secretos de la casa

Estos muchachos no llegaron a las drogas de la nada. Muchos de ellos crecieron en entornos marcados por la adversidad.

El estudio también alerta sobre el uso de los vapeadores. (Shutterstock)

El IAFA encontró que alrededor de uno de cada tres casos tenía antecedentes de violencia intrafamiliar (30,6%) y cuatro de cada diez procedían de padres que también consumían sustancias (38,4%).

Una de las revelaciones más tristes es que uno de cada siete adolescentes evaluados (un 15,6%) arrastraba el inmenso dolor de haber sufrido abuso sexual. Todo esto nos grita que debemos proteger mejor a nuestros niños desde la primera infancia.

¡Cuidado con los vapeadores!

Otro dato que hace reflexionar es que los vapeadores ya superaron al cigarro tradicional en todas las mediciones de este estudio.

La investigación encontró que el vapeo con nicotina es más frecuente entre los adolescentes más jovencitos. Esto es peligroso porque puede convertirse en el “punto de entrada” que conduce a probar otras drogas más fuertes.

Expertos explican estudio del IAFA que enciende las alarmas sobre la marihuana

Hay esperanza en los colegios

Los investigadores Luis Eduardo Sandí y Michael Rojas dejan una luz de esperanza para actuar a tiempo: la enorme mayoría de estos muchachos (92 de cada 100) seguía estudiando.

De hecho, un 40 % (40 de cada 100) de los jóvenes fueron enviados a tratamiento gracias a que alguien en su centro educativo se pellizcó y los refirió. Esto demuestra la importancia de los centros educativos para frenar las adicciones.