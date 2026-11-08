José María Figueres da un fuerte mensaje sobre el retiro de la estatua de su papá de la plaza de la Demoracia

El expresidente de la República, José María Figueres, dio un mensaje bien directo por la remoción de la estatua de su papá, José Figueres Ferrer, de la plaza de la Democracia.

El Ministerio de Cultura y Juventud mandó quitar el monumento el viernes pasado para llevarlo a restaurar debido a los daños vandálicos que sufrió hace unos días.

El expresidente de la República, José María Figueres, dio un mensaje por la remoción de la estatua de su papá. (José Cordero)

Luego de hacer una revisión, el Ministerio de Cultura comunicó que los daños ocasionados a la escultura “La abolición del ejército”, ubicada frente al Museo Nacional, representan un grave riesgo para la obra. Incluso, las autoridades advirtieron que no se garantiza que pueda ser restaurada por completo.

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Expresidente dice que no hacía falta quitarla

Figueres hizo una publicación en sus redes sociales este domingo en la que señala que no era necesario quitar la estatua para restaurarla.

“Los expertos en conservación en todo el mundo dicen casi lo mismo: la regla de oro es NO mover el monumento, salvo que sea estrictamente necesario.

“Se llama principio de ‘mínima intervención’. Mover una escultura de bronce siempre es un riesgo: se puede fisurar, romper un anclaje, perder parte de la pátina en el traslado. Por eso, en otros países, lo normal es restaurarla ahí mismo, en la plaza”, expresó.

La estatua fue retirada de la plaza de la Democracia el viernes anterior. (Rafael Pacheco)

Figueres incluso citó varios casos de monumentos dañados en otros países que fueron restaurados sin moverlos de su lugar.

Uno de los casos fue el monumento a Simón Bolívar en Buenos Aires, Argentina. Señaló que justamente esta semana están restaurando la figura. Pusieron restauradores a trabajar de lunes a viernes por un mes y medio en el mismo lugar.

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“Empiezan con limpieza mecánica en seco con pinceles y bisturí, luego limpieza química con compresas de agua desmineralizada, y al final protección. Solo quitan los grafitis de la parte inferior. La figura central ni se toca”.

También mencionó el monumento a Los Sitios, en Zaragoza, España. “Trabajaron nueve meses con andamios, con ocho restauradores al mismo tiempo en ocho alturas diferentes. Hicieron mapeo de daños, pruebas de limpieza química directo sobre el bronce, y hasta limpieza con láser”.

El Ministerio de Cultura dijo no tener certeza de cuando será devuelta la estatua a ese lugar. (Rafael Pacheco)

También mencionó el caso de las estatuas de bronce de la Plaza Pública en Cleveland, Estados Unidos, que fueron pintadas.

“Probaron diferentes solventes, dejaron actuar el producto con tiempos prolongados, y luego enjuagaron con agua caliente a presión. No removieron las estatuas”.

Además, mencionó la escultura Longos en Bogotá, Colombia, la cual fue atendida en solo tres días luego de ser vandalizada.

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El mismo protocolo

Figueres señala que en todos estos casos el protocolo es el mismo.

“1. Andamio más carpa para trabajar con sombra, sin lluvia, sin polvo y sin que el público toque.

“2. Documentación fotográfica y pruebas en un punto escondido.

El PLN se ha pronunciando en contra de la decisión del Ministerio de Cultura de retirar la estatua. (Rafael Pacheco)

“3. Primero vapor y agua caliente, que es lo más suave.

“4. Luego gel decapante aplicado con pincel, tapado con plástico, 30-40 min, y retirado con espátula de plástico. Nunca thinner líquido escurrido.

“5. En casos modernos: limpieza con láser de baja potencia, que quita la pintura sin tocar el metal y sin químicos. Ya se usa en Miami, España y Reino Unido para monumentos.

“6. Re-patinado solo donde la pátina se perdió.

“7. Cera de protección más capa anti-grafiti para que la próxima vez salga más fácil.

Se mueven en casos muy específicos

El exmandatario señaló que las estatuas se retiran de su sitio solo en casos muy específicos, como cuando:

- Hay daño estructural y hay que soldar.

- La pieza es muy pequeña y se puede llevar con la mano.

- Hay peligro real e inminente de que la destruyan o la roben.

“Por eso muchos expertos en Costa Rica están preguntando: ¿era necesario quitar todo el conjunto de la Plaza de la Democracia, o se podía hacer como en Buenos Aires, Zaragoza y Cleveland: con andamio, carpa y restauradores en el sitio?“, señaló en la publicación.