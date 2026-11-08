Marcha en defensa de la CCSS dejó mensajes claros para el gobierno; el principal causará incomodidad a muchos

Sindicatos, grupos sociales y ciudadanos se lanzaron a las calles este domingo para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los manifestantes se reunieron a las 9 de la mañana en el parque de la Merced y caminaron hasta las oficinas centrales de la Caja.

Este domingo muchas personas que tiraron a las calles para defender la CCSS. (Tomada del Facebook de SIUNED)

Con banderas y pancartas, dejaron mensajes claros al gobierno de Laura Fernández y al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

La consigna que más retumbó en las calles capitalinas fue directa y sin rodeos: “Chaves, ministro, páguele a la Caja”. También se escucharon los gritos en coro: “la Caja se defiende, la Caja no se vende”.

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Y es que el pueblo no solo pide que se salde esa gigantesca deuda estatal, sino que también exige mejoras reales en la atención de los pacientes, soluciones urgentes para las dolorosas listas de espera y un respeto total a la autonomía de la querida institución.

Le gente pide que se bajen las listas de espera. (Tomada del Facebook de SIUNED)

Diputadas enviaron mensajes al gobierno

La diputada liberacionista, Janice Sandí, quien es doctora, estuvo en la marcha.

Ella señaló que es inaceptable que las listas de espera no bajen y defendió la autonomía de la institución. También recordó la urgencia de la construcción del hospital de Cartago.

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“Doña Laura Virginia, usted fue electa para gobernar para todos los costarricenses... hoy venimos a cumplirle a la institución que nos ha cubierto a todos en una emergencia, en una enfermedad, a cuidar a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros ancianos, a los que están con enfermedad terminal”, manifestó la legisladora.

También pidieron al Gobierno que pague la deuda con la institución. (Tomada del Facebook de SIUNED)

Fuerte preocupación por las pensiones

A la movilización también se unió la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, quien soltó datos que ponen a pensar a cualquier tico sobre su futuro.

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La legisladora fue muy dura al cuestionar que la deuda del Estado con la Caja aumentó hasta seis veces durante la pasada administración Chaves Robles.

Además, Vianey pegó el grito al cielo por los problemas de financiamiento que hoy amenazan al seguro de salud y las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Los manifestantes reconocen el gran valor que tiene el institución. (Aarón Sequeira)

También criticó sin filtro los proyectos de ley que, a su criterio, solo buscan meterle mano a la Caja y aumentar la intervención del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva.

Ella dice que las acciones del gobierno parecen estar dirigidas a la privatización de los servicios de salud.

“Sin la Caja muchas personas empobrecidas no podrían acceder a cirugías de emergencia, a tratamientos que se ocupan para poder continuar la vida. No queremos convertirnos en un sistema de salud como el de Estados Unidos, ni que la gente tenga que hipotecar su casa para poder acceder a medicamentos básicos”, expresó la frenteamplista.