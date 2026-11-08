Laura Chinchilla aprovechó derrota de Donald Trump para mandar un filazo que dejó a muchos con la boca abierta

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, hizo una publicación sobre los recientes resultados de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y lo que dijo llamó mucho la atención.

Hace unos días se dio a conocer que el mandatario estadounidense Donald Trump y el Partido Republicano fueron derrotados en las votaciones y perdieron la mayoría que tenían en el Congreso.

Laura Chinchilla mandó un fuerte filazo como parte de una reflexión sobre la derrota de Donald Trump. (José Cordero)

Tras estas votaciones, el Partido Demócrata obtuvo una victoria contundente, lo que se traduce en una pérdida de poder y apoyo en el Congreso para el resto del mandato de Trump.

Chinchilla aprovechó lo ocurrido en Estados Unidos para hacer una fuerte reflexión.

LEA MÁS: Reforma de reelección presidencial nació muerta y los diputados lo saben, pero el verdadero fin del plan sería otro

“Las elecciones de mitad de período en EEUU nos recuerdan que la democracia es el único sistema político que les permite a los ciudadanos corregir el rumbo de su país en las urnas electorales.

“Por grande que sea la popularidad alcanzada por un líder, llegará el día en que la ciudadanía demande un cambio”, manifestó la expresidenta.

Hizo una fuerte advertencia

La exmandataria también aprovechó para enviar un fuerte filazo debido a algo que está pasando en Costa Rica.

Ella fue clara en que a muchos políticos el poder los transforma y eso puede llegar a ser muy peligroso para la democracia.

Donald Trump fue derrotado en las elecciones de medio periodo. (AFP)

“Es una lección sencilla que suele olvidarse cuando los ciudadanos conceden demasiado poder a líderes mesiánicos y les abren la puerta a la reelección indefinida.

“La posibilidad de cambiar de rumbo se defiende cuando aún se tiene. De lo contrario, cuando llegue el momento de ejercerla, puede ser demasiado tarde”, agregó Chinchilla.

LEA MÁS: ¡Atención jubilados! En noviembre el pago de la pensión y el aguinaldo llegarán el mismo día

La reflexión la hace solo semanas después de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentara una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial continua.

La propuesta permitiría que un mandatario fuera reelegido de forma inmediata al terminar su periodo y, luego de eso, tendría que estar fuera del poder durante cuatro años. Si quisiera, posteriormente podría volver a ser candidato a la presidencia y, en caso de resultar elegido presidente, optar nuevamente por la reelección inmediata para luego descansar cuatro años, y así sucesivamente.

Las elecciones de mitad de período en #EEUU nos recuerda que la democracia es el único sistema político que les permite a los ciudadanos corregir el rumbo de su país en las urnas electorales. Por grande que sea la popularidad alcanzada por un líder, llegará el día en que la… — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) November 4, 2026

Pese a que la iniciativa no permite la reelección indefinida, muchos expertos han dicho que esa podría ser la puerta para esa peligrosa maniobra política que atenta contra la tradición democrática del país.