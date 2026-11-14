Politólogo y amante de la parrilla es el primer finalista de nuestro reality show Guerra de Hamburguesas

Desde que tenía unos 12 años descubrió que lo suyo era cocinar al calor del fuego. De niño le encantaba acercarse a las fogatas, ver las llamas y hasta echarles leñita para mantenerlas encendidas.

Lo que comenzó como una curiosidad infantil terminó convirtiéndose en una pasión que hoy lo tiene celebrando una gran victoria.

Se trata de Thomas Padilla Leiva, de 29 años, oriundo de San Cristóbal de Desamparados, quien se convirtió en el primer finalista de la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, el reality show de La Teja que busca encontrar la mejor hamburguesa artesanal del país.

Thomas Padilla alistando su victoria en el primer programa de Guerra de Hamburguesas y se convierte en el primer clasificado para la gran final. (Jose Cordero/José Cordero)

Thomas se ganó su boleto directo a la gran final después de conquistar al jurado con su propuesta, en una competencia que reunió a tres amantes de las hamburguesas y puso a prueba su creatividad, conocimientos y capacidad para dominar la parrilla en el primero de cuatro programas.

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“La pasión por la parrilla creo que es algo muy primitivo, el amor al fuego, el sentirme más cerca de una fogata. Desde pequeño me encantaba estar cerca de las fogatas. Como también me gustaba cocinar para mi familia, eso fue evolucionando hasta poder servirle comida a todos”, contó.

Thomas es un apasionado de la parrilla desde los 12 años. Aprendió mucho de sus papás y abuelos, y hoy es el parrillero oficial de las reuniones familiares y de amigos. (Jose Cordero/José Cordero)

La cuchara viene de familia

En la cocina de Thomas hay una herencia muy especial. Sus primeros maestros fueron sus papás y sus abuelos, todos de San Cristóbal de Desamparados, una comunidad cafetalera donde creció compartiendo las costumbres del campo.

También recuerda que participaba en las cogidas de café y que cocinar para sus seres queridos siempre fue parte de la las reuniones familiares.

Su relación con las brasas no se limita a una parrilla convencional. Le gusta trabajar con madera, carbón, fuegos abiertos y diferentes técnicas de barbecue.

Aaron Álvarez (gorra blanca), Daniel Chacón (centro) y Thomas escogieron las carnes para sus hamburguesas. (Jose Cordero/José Cordero)

Reconoce que la carne de res es una de sus especialidades y que le encanta trabajar cortes como el brisket (el pecho de la res).

“No quiero sonar muy romántico, pero es un romance. Servirle a la gente, cocinar, ponerle empeño, tiempo, dedicación y dinero, porque parrillar también es una inversión, y ver que da sus frutos es algo muy bonito”, explicó.

Salsa con mucho secreto

Para participar en Guerra de Hamburguesas, los concursantes podían llevar un ingrediente secreto que les permitiera darle un sello personal a su preparación.

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Thomas llegó con una salsa barbecue preparada con anticipación, producto de un proceso creativo en el que buscó equilibrar los sabores.

“Tiene su componente dulce sin utilizar azúcar y es importante siempre compensar el amargor con lo salado y lo dulce. Hay que tener balance”, explicó.

La competencia también lo obligó a improvisar. Durante la preparación del smash burger, el calor fue tan fuerte que terminó doblando el metal de la parrilla.

El presentador de Guerra de Hamburguesas, Alejandro, conversa para nuestro reality show con el siquirreño, Daniel Chacón. (Jose Cordero/José Cordero)

Como ya no podía recuperar la superficie, tuvo que estar girando la plancha para evitar que se quemaran las hamburguesas. Compitió contra Daniel Chacón, de Siquirres y Aaron Álvarez, de Escazú.

“La presión es alta. Antes de empezar uno tiene una emoción, una adrenalina, una expectativa y una incertidumbre. Es vacilón”, contó.

Una gran familia hace posible Guerra de Hamburguesas que es presentado por Scott y patrocinado por: EPA, Scott Duramax, Scott Calorie Absorb, Bimbo, Carnes San Martín, Hortícula Agrilar, la Escuela Costarricense de Parrilleros, Char-Broil y SpicyLab.

De la política a las brasas

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y actualmente trabaja como estratega publicitario. Es hermano de cuatro mujeres: Allison, Aurora, Amanda y Abril.

Incluso encuentra una conexión entre su profesión y la parrilla.

“En la ciencia política uno estudia el poder, pero cuando está en la parrilla tiene que saber medir las zonas de calor, dónde están los pros y los contras. Creo que leer un escenario específico me ha ayudado en la carrera”, explicó.

Esa capacidad para analizar el panorama también le sirvió durante el concurso. Llegó con una idea de lo que quería preparar, pero tuvo que adaptarse a las condiciones que encontró.

Thomas comenzó a competir este año y ya ha participado en algunas competencias de la Kansas City Barbeque Society (KCBS).

Vean lo deliciosa que quedó esta hamburguesa artesanal 100% a la parrilla. (Jose Cordero/José Cordero)

Un sueño que podría terminar en negocio

Su participación en el reality comenzó gracias a amigos que le compartieron las publicaciones de La Teja y decidió enviar un video para probar suerte.

“Las oportunidades que uno no busca son las que nunca se dan. Dije: ‘voy a mandarme’”, recordó.

Sus papás, Esteban Padilla y Helen Leiva, también están pendientes de esta aventura y esperan conocer todos los detalles de su victoria.

¿Podría convertir algún día esa pasión en un emprendimiento gastronómico?

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“Yo creo que todos queremos que nuestra pasión nos dé de comer. Mi pasión es cocinar. Entonces, si algún día llega el momento y puedo hacerlo, que así sea. Y si no, estoy muy feliz donde estoy”, aseguró.

Daniel Chacón alista su parrilla para comenzar el primer programa de Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero/José Cordero)

Ya tiene asegurado su lugar en la gran final de Guerra de Hamburguesas, que se estrenará el viernes 4 de diciembre en las redes sociales de La Teja.

Los dos programas previos a esa gran final se publicarán los viernes 20 y 27 de noviembre. Cada ganador avanzará a la final y el jurado también escogerá al mejor segundo lugar de las tres competencias para completar los cuatro finalistas.