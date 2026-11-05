Expertos en hamburguesas nos hablan de cómo debe prepararse una bien sabrosa

Una hamburguesa puede tener piña, tocineta, huevo frito, varios quesos y hasta ingredientes que uno nunca imaginaría encontrar entre dos panes. Pero ¿todo eso significa que estamos ante una buena hamburguesa?

Esa fue una de las preguntas que les hicimos a los expertos que participaron como jurados en la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, el reality de La Teja que busca la mejor hamburguesa artesanal de Costa Rica.

Miguel Agüero, campeón de la primera temporada, y los expertos Marco Sánchez, José Pablo Fallasy David León Zúñiga compartieron sus opiniones.

Todos coinciden en que la hamburguesa costarricense ha evolucionado aunque todavía hay aspectos que mejorar.

David León, José Pablo Fallas y Marco Sánchez, jueces en la segunda tempora de Guerra de Hamburguesas que usted disfrutará en nuestras redes sociales los viernes 13, 0 y 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Menos tamaño y más calidad

Miguel Agüero, ganador de la primera edición en el 2024, considera que Costa Rica ha mejorado mucho, especialmente en la calidad de la carne.

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“Hemos evolucionado en la hamburguesa, la hemos mejorado a nivel nacional. Ahora es muy común encontrar lugares de hamburguesas que son relativamente normales, no terribles. Pero también creo que hay una ola de hacer hamburguesas monstruosas que van un poco en contra de lo que debería ser una hamburguesa.

“Creo que ahora la gente anda buscando calidad sobre cantidad y es hora de que todos los que tenemos un negocio de gastronomía nos enfoquemos en eso. Al final, la cantidad no lo es todo”, agregó.

¡La carne no puede pasar a segundo plano!

José Pablo Fallas, director de la Escuela Costarricense de Parrilleros, considera que la hamburguesa goza de buena salud, aunque las propuestas en Guerra de Hamburguesas tuvieron resultados variados.

Alejandro Monge y Nohelia Meléndez, son los presentadores de la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para él, hay características que no pueden faltar: “La jugosidad es muy importante, que la torta esté jugosa y que además la hamburguesa tenga buena salsa o elementos que ayuden a que sea jugosa. También nos gusta que la torta abarque todo el pan y que los ingredientes se integren bien”, explicó.

Su principal preocupación es que algunos dan demasiada importancia a los acompañamientos y descuidan la carne.

“Una hamburguesa es carne y fuego. Una hamburguesa es lo que debería saber a carne y brasas. Uno puede ayudar con algunos ingredientes, pero tampoco debería tener tantos. La carne es el ingrediente más importante”, advirtió.

Una buena hamburguesa, aseguran los expertos, tiene su secreto en la carne. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sencilla también puede ser espectacular

Cuando le preguntamos a Marco Sánchez, de la empresa especializada en condimentos Spicy Lab, cómo sería su hamburguesa ideal, apostó por algo sencillo.

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“Para mí, compartir una hamburguesa es hacerla sencilla: la torta, una salsita, un buen pan, lechuga, tomate y vamos. Ya si es una extravagancia, podemos poner chorizo, huevo frito o lo que queramos”, comentó.

Que no se desarme al primer mordisco

David León Zúñiga, gerente comercial de Char-Broil Costa Rica, también considera que la hamburguesa nacional goza de buena salud.

La hamburguesa debe ser hecha para que se agarre con una mano y no se despedace al primer mordisco. (Cortesía/Cortesía)

Para él, una buena preparación debe tener una torta de calidad, bien cocinada, con una corteza doradita y ese sabor característico del humo y las brasas.

Pero hay otro detalle que puede arruinar la experiencia: que la hamburguesa se desarme.

“Una hamburguesa es una comida callejera que se hizo para comerla con una mano. Una hamburguesa que se desarme, que lo manche todo a uno y que al primer bocado no logre integrar todos los elementos no es tan grata”, explicó.

Guerra de Hamburguesas, nuestro reality show, se transmitirá en las redes sociales de La Teja los viernes 13, 20 y 27 de noviembre, mientras que la gran final será el 4 de diciembre.

También puede ser nutritiva

La hamburguesa no tiene por qué ser la villana de la alimentación. Así lo explicó Carol Valverde Zúñiga, nutricionista, quien señaló que este alimento puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre que se prepare adecuadamente y se cuiden sus ingredientes.

Miguel Agüero fue el campeón de la primera temporada de Guerra de Hamburguesas. Después de eso hasta ganó un primer lugar en un evento parrillero en Panamá. (Cortesía/Cortesía)

“Si analizamos una hamburguesa, trae vegetales, trae proteína y trae carbohidrato. Entonces, no debería de ser mala. Lo malo es que nosotros vamos a una soda y la pedimos con cebolla caramelizada y ese montón de salsa que le ponen, que hasta se escurre. Ahí es donde está el problema”, explicó.

La especialista recomienda preferir las preparaciones caseras, utilizar parrilla o la freidora de aire y controlar la cantidad de aceite. También aconseja escoger panes más delgados, poquitas salsas y agregar vegetales como pepino, lechuga, tomate y cebolla, para conseguir una comida más completa.

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La nutricionista recordó que una hamburguesa puede sustituir perfectamente un almuerzo o una cena y que darse un gusto de vez en cuando no representa un problema para una persona sana.

“El problema es la regularidad con la que uno hace ese tipo de cosas”, advirtió.