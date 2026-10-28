¡Que comience la batalla! Regresa nuestro reality show Guerra de Hamburguesas

Si usted hace hamburguesas que dejan a todo el mundo chupándose los dedos, pero nunca ha tenido la oportunidad de demostrarlo ante el mundo, este puede ser su momento.

Nuestro reality show ¡Guerra de Hamburguesas regresa con su segunda temporada y todavía hay chance de participar!

El reality show de La Teja vuelve después de una primera edición que dejó mucho más que recetas deliciosas: ayudó a visibilizar talentos nacionales y les abrió puertas a personas que encontraron en la cocina una oportunidad para crecer.

¡Que se encienda la parrilla! La segunda temporada de Guerra de Hamburguesas regresa a La Teja para descubrir nuevos talentos y encontrar la hamburguesa más original de Costa Rica. (Jose Cordero)

Randall Vásquez Campos, líder de la unidad de Brand Voice de La Teja, explicó que esta nueva entrega llega con aprendizajes, nuevos retos y el propósito de seguir impulsando a quienes tienen pasión por la cocina.

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“Es un proyecto hecho 100% para darles realce a esos emprendedores. Los competidores no necesitan ser chefs profesionales; todo lo contrario, queremos gente apasionada que quiera demostrar sus habilidades.

“Todavía tienen tiempo de participar. Mándenos un video de 30 segundos contándonos por qué usted prepara la mejor hamburguesa y envíelo por WhatsApp al 6420-2123”, informa don Randall.

“Queremos que la gente aprenda, que se motive la creatividad y que diga: ‘¿Qué ingredientes le pondría yo? ¿Cómo la haría?’. Que aproveche y entienda realmente cómo se prepara una buena hamburguesa, qué conceptos debe tener y cómo puede darle su toque especial”, agrega.

No hace falta ser chef profesional para participar. El concurso está abierto a personas mayores de edad que disfruten de la cocina y quieran sorprender con una receta original de hamburguesa. (La Teja/Cortesía)

Una primera temporada que abrió puertas

El éxito de la primera edición dejó claro que detrás de una buena hamburguesa puede haber mucho talento y una historia de emprendimiento.

Miguel Agüero Alfaro, ganador de la primera competencia, es uno de los ejemplos más destacados. Su propuesta conquistó al jurado, entre otras cosas, por la tocineta que él mismo preparaba artesanalmente, un detalle que ayudó a darle personalidad a su receta.

Un año después, su participación sigue abriéndole oportunidades y, si todo sale según lo previsto, regresará a la gran final como jurado invitado.

La idea es que comparta su experiencia y les dé consejos a los nuevos participantes, además de contarles cómo el reality le ayudó a impulsar su camino.

El subcampeón, Dereck Sánchez, también ha seguido desarrollando sus proyectos gastronómicos y abrió un local en Paseo Colón llamado Central of Burgers, el cual estaba en Barrio México, pero el éxito fue tanto que tuvo que trasladarse a una mejor ubicación.

Otros participantes igualmente han encontrado oportunidades para mostrar sus hamburguesas y sus emprendimientos.

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“Queremos que los costarricenses prueben cosas nuevas, dar a conocer a esos entusiastas de la cocina y ayudar a que los nuevos talentos tengan oportunidades”.

Miguel Agüero Alfaro ganó la primera temporada de Guerra de Hamburguesas gracias a una propuesta original que incluía tocineta curada y ahumada artesanalmente por él mismo. (Jose Cordero)

La hamburguesa más original

Para participar no hace falta tener un restaurante, una soda ni un negocio propio. Basta con ser mayor de edad, disfrutar de la cocina y creer que se tiene una receta capaz de sorprender.

“Puede ser cualquier persona. Si usted cree que tiene una hamburguesa original que puede hacer, genial. Incluso puede ser alguien que cocina en la casa y a quien la familia le dice que sus hamburguesas son las mejores”, explica el líder de Brand Voice.

“Estamos buscando la hamburguesa artesanal de Costa Rica. No queremos que sepa como la de una marca conocida ni que sea una hamburguesa de siete o diez pisos. Lo que buscamos es creatividad”, afirmó don Randall.

La dinámica también pone a prueba la capacidad de los participantes para sacarle provecho a los ingredientes. Todos tendrán acceso a los mismos productos y podrán llevar un ingrediente especial de su elección para marcar la diferencia.

Puede ser una salsa familiar, una miel preparada en casa o algún secreto que haga única la receta.

En la primera temporada, por ejemplo, Miguel sorprendió con su tocineta artesanal, mientras que Dereck destacó por un original chutney de piña (como una jalea de piña). Ambos demostraron que, además de tener buenos ingredientes, la técnica y la creatividad pueden cambiar por completo el resultado.

La creatividad será uno de los ingredientes principales de la nueva temporada. Todos los participantes tendrán acceso a los mismos productos, pero podrán aportar un ingrediente especial para darle un sello propio a su hamburguesa. (Jose Cordero)

Una producción que sigue creciendo

La segunda temporada también busca mostrar cuánto ha evolucionado la producción de los realities de La Teja, que comenzó con Guerra de Hamburguesas y luego amplió su propuesta con otros formatos, como Guerra de Parrillas y Guerra de Cócteles.

Las grabaciones se realizarán nuevamente en la Escuela Costarricense de Parrilleros, que estrenará su nuevo local en Santa Ana como escenario de la competencia.

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La producción contará con el apoyo de marcas como nuestros amigos de Scott, Char-Broil, Carnes San Martín, EPA, Hortícola Agrilar y Pan Bimbo, entre otras. Ojo porque son marcas top, por lo que la calidad está asegurada.

La Escuela Costarricense de Parrilleros volverá a formar parte del jurado calificador a la mejor hamburguesa artesanal de Costa Rica. (Jose Cordero)

El premio al campeón volverá a ser un gran incentivo para los participantes: una superparrilla profesional que promete convertirse en una herramienta para seguir desarrollando su pasión por la cocina y el lanzamiento a la fama.