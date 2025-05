El campeón de “Guerra de Hamburguesas” abre local, conquista paladares y causa sensación

Ganador de Guerra de Hamburguesas abrió local en el que conquista con sus sabores. (Jose Cordero/José Cordero)

Derek Sánchez, el primer ganador de nuestro reality show Guerra de Hamburguesas, abrió un local en el que conquista con sus sabores.

Nos enteramos que el joven vecino de Zapote decidió seguir su pasión por la cocina y su espíritu emprendedor, y ahora conquista a los vecinos de barrio México con su proyecto: Central of Burgers.

Nos fuimos hasta su puesto de comidas para conocer su historia, su paso por el reality show y, ¿por qué no?, probar sus platillos. Tanto él como su novia, Kyria Richards, nos recibieron muy amablemente en su negocio.

Las salsas son artesanales. (Jose Cordero/José Cordero)

Estas hamburguesas son la especialidad de Derek. (Jose Cordero/José Cordero)

Derek nos contó que se inscribió al famoso concurso gracias a unos amigos, quienes fueron su motivación en el proceso, por lo que dejó de lado los miedos y se echó al agua a pesar de que, aunque sabía cocinar, no tenía mucha experiencia con las parrillas y este fue su primer acercamiento.

La competencia tuvo lugar en noviembre del año anterior y, como premio, se llevó una increíble parrilla para su casa, la cual es perfecta para esas recetas y antojitos que se vienen de vez en cuando como, por ejemplo, una parrillada un domingo en familia.

Derek Sánchez fue uno de los ganadores de Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero/José Cordero)

En cuanto al negocio, es relativamente nuevo, y aunque anteriormente participó en otros proyectos similares, fue hasta ahora que decidió abrir esta ventanita, y precisamente, en esta ubicación.

“La ventana empezó en un momento en el que no sabía si hacer un negocio o si trabajar para alguien, y me arriesgué. Empecé a trabajar paso a paso y luego fue que lo abrimos, hace un mes, exactamente”, mencionó Sánchez.

En Central of Burgers, las personas pueden encontrar desde hamburguesas, que son su especialidad, hasta pizzas, pollo, alitas, aros de cebolla, bites (bocados) y mucho más.

Los precios van desde los 2.595 colones por una porción de papas fritas, hasta los 7.595 colones por la hamburguesa Fungi.

Durante nuestra visita, Derek nos preparó dos de sus hamburguesas estrella para mostrarnos por qué sus recetas se han vuelto tan populares en la zona: la Central Gold y la Central Reto.

A las papas siempre sí. (Jose Cordero/José Cordero)

La Central Gold contiene doble torta smash de carne Angus, queso provolone, cebolla caramelizada, pepinillos y pesto trufado, todo en un suave pan brioche; además, le agregaron papitas fritas y salsas, una combinación realmente exquisita.

Esta opción tiene un costo de 5.995 colones y vale la pena, no solo porque lleva doble torta, sino también porque es bastante grande y gustosa. La cebollita caramelizada le da un toque especial que uno hasta se chupa los dedos.

La Central Retro también es con pan brioche y doble torta de carne Angus; además, incluye queso americano, cebolla blanca fresca, bacon y una salsa especial llamada Avenue, y de igual manera, cuesta 5.995 colones.

“La carne es 100% Angus, que para mí es una de las mejores. El pan es un pan brioche superdelicioso y suavecito, y las salsas son elaboradas acá mismo, son artesanales y hasta me han preguntado que por qué no vendo tarros”, nos dijo entre risas el chef.

Derek le pone amor a cada una de sus recetas. (Jose Cordero/José Cordero)

Sánchez atribuye su éxito al apoyo incondicional de sus amigos, su familia y de su novia, pues lo han acompañado en todo el proceso.

“Mis papás siempre me han dicho que yo tengo ese talento en la cocina porque pasaba haciendo experimentos. En una parte de mi vida me sentí perdido y un amigo que es chef, Kendall Loría, me llevó a la cocina, entonces ahí fue donde yo empecé en este mundo.

“Kyria siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí, es mi apoyo incondicional. También mis papás, mis abuelos y mi hermana”, comentó el ganador del reality.

Las Smash Burgers tienen su toque. (Jose Cordero/José Cordero)

Richards se ha involucrado tanto en el proyecto que hasta ha aprendido a hacer comida rápida con su novio, ya que su especialidad es más bien la comida casera, pero eso no le ha impedido desenvolverse en el negocio; de hecho, nos atendió muy bien.

“Ahora todo el mundo vende hamburguesas smash, pero nosotros tratamos de hacer la diferencia. Buscamos que fuera algo accesible para todos y con buena calidad”, indicó Kyria.

Central of Burgers se ubica en Barrio México, 25 metros norte de Mundo Spark. El horario es de martes a sábado de 1 p.m., a 10 p.m.