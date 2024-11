Guerra de Hamburguesas, nuestro reality show, ya tiene su primer finalista, se llama Dereck Sánchez Umaña, es vecino del barrio Zapote, tiene 24 años y ama cocinar prácticamente desde que nació.

Nuestro reality show enfrenta 12 participantes que fueron divididos en tres grupos de cuatro participantes cada uno.

En Guerra de Hamburguesas ya tenemos al “bendito” ganador del primer programa, se llama Dereck Sánchez. (Jose Cordero)

Desde el pasado fin de semana se puede disfrutar en todas nuestras redes sociales ese primer programa en el cual Dereck se fajó duro para ganarle a otros tres competidores: José Porras, Álvaro Chacón y Jessica Zumbado.

¡Bendito fin de semana! Para Dereck porque el pasado viernes ganó con nosotros y 24 horas después estaba inaugurando su negocito de comidas, el cual se llama “El Bendito” y está ubicado en Plaza Duga, frente al Liceo Rodrigo Facio en Zapote.

Dereck tuvo que presentarle su hamburguesa original a los jueces de Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero)

El Bendito abre sus puertas de martes a domingo de mediodía a 10 de la noche, bajo el concepto de los conocidos street food. Dereck venderá trozos de pollo empanizado, papas arregladas, postres, dados de queso y, por supuesto, hamburguesas.

Dereck Sánchez , de Zapote, ganó nuetro primer programa de Guerra de Hamburguesas

Receta secreta

Nos cuenta este estudiante para chef que él se inscribió en Guerra de Hamburguesas con una que inventó la cual trae hongos salteados, cebolla caramelizada y una salsa especial de su propia creación por eso tiene receta secreta.

Aquí está Dereck planeando con amigos todo lo de su negocito. (Cortesía)

“No me sentí nervioso en el programa, al contrario, estaba muy emocionado por aprender. Fue una experiencia bastante gratificante a pesar de que la parrilla no es mi fuerte, lo mío es la plancha, pero me tuve fe. Me encantó que aprendí a usar la parrilla.

“Creo que no hubo nervios porque amo cocinar desde que me acuerdo, además, lo hago todos los días. Sí me puse nervioso a la hora de hablar porque no es mi fuerte, pero me fui soltando poco a poco”, nos contó el pulseador.

Manos a la obra para dejar bien lindo el localito donde se cumplirá el sueño. (Cortesía)

Reconoce que tuvo que ponerle bonito para ganar porque los rivales eran muy buenos.

“Es que algunos ya tienen negocios muy fuertes y consolidados y también aman la cocina como yo. No fue para nada fácil. Les mando buenas vibras porque al final terminamos todos siendo amigos”.

El momento de estar frente a los jueces sí lo llenó un poco de nervios.

“Me dijeron que mi hamburguesa estaba bien, pero debía mejorar un poco con los pepinillos que agregué. Eso es parte del aprendizaje, debo corregir porque ahora estoy en la final y quiero ganarla, voy con todo y siempre teniéndole fe a la hamburguesa que inventé”, advirtió con gran seguridad.

La verdad, El Bendito quedó bien lindo después de mucho trabajo y amor. (Cortesía)

Sigue la guerra

Usted podrá disfrutar Guerra de hamburguesas por todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube; además, por nuestra web oficial www.lateja.cr

Este es logo de El Bendito, el negocito que arrancó Dereck el pasado sábado 2 de noviembre. (Cortesía)

El viernes 8 de noviembre es el segundo programa. Otros cuatro pulseadores se enfrentarán y saldrá otro vencedor. Se enfrentarán: Anthony Chinchilla, Rodrigo Mass, Warner Barquero y Marco Navarro.

Nada más vean las deliciosuras que venderá Dereck en El Bendito. (Cortesía)

El viernes 15 de noviembre es el tercer programa, y cuatro más buscarán el triunfo.

Tres viernes y tres ganadores que lograrán un boleto directo a la final, ya Dereck tiene el suyo. Saldrá un cuarto participante para la final como el mejor segundo lugar de todos los programas y así salen los cuatro finalistas.

No nos diga que no se le antoja una sabrosera de estas. (Cortesía)

Esa gran final la viviremos el viernes 22 de noviembre, cuando descubriremos cuál es la mejor y más deliciosa hamburguesa de Costa Rica.

