Ganó el reality de La Teja, Guerra de Hamburguesas, y usó las redes sociales para multiplicar sus clientes

Las redes sociales pueden ser mucho más que un lugar para publicar fotografías o vídeos.

Bien aprovechadas, también pueden convertirse en una gran ventana para conseguir clientes, impulsar un emprendimiento y mejorar las finanzas de una familia.

Eso lo comprobó Miguel Agüero Alfaro, de 33 años, vecino de Turrúcares de Alajuela y ganador de la primera temporada del reality show de La Teja, Guerra de Hamburguesas.

Don Miguel, después de ganar nuestro reality show, Guerra de hamburguesas, hasta ganó un evento de parrilleros en Panamá. (Cortesía/Cortesía)

Cuando participó en el concurso, Miguel apenas comenzaba con su negocio Wild Hog BBQ, un emprendimiento de parrilladas y catering que realizaba mientras trabajaba como ingeniero en sistemas.

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Su victoria entre 12 participantes no solo le permitió llevarse una parrilla profesional valorada en casi un millón de colones y otros premios, sino que le dio algo que también tiene mucho valor para cualquier emprendedor: exposición.

“Guerra de Hamburguesas sirvió para impulsar la marca, que era lo que yo quería desde un principio. Después empecé a invertir un poquito más en las redes sociales, en mi Instagram, a subir videos, hacer promociones y colaborar con carnicerías y otros negocios”, contó.

El resultado se ha notado en su economía. Miguel pasó de trabajar con solo dos parrillas a tener muchas horas ocupadas con servicios de catering y actividades abiertas al público.

Incluso algunas personas que lo vieron en La Teja lo contactaron para contratarlo y pedirle que les preparara hamburguesas en sus casas.

Las hamburguesas de don Miguel tienen una preparación especial con tocineta. (Cortesía/Cortesía)

“Mi negocio pasó de ser algo pequeño a que ahora casi todos los fines de semana estamos ocupados cocinando para diferentes familias o en eventos. Eso ayuda muchísimo a la economía del hogar. Tener un doble ingreso, más ahora que la situación está complicada, es una gran ayuda”, explicó.

Uno de los momentos de mayor movimiento llega en Navidad, cuando prepara más de 60 kilos de carne para atender pedidos de familias hasta el 24 de diciembre. “Y la salvada es que todo lo de diciembre lo hago con la parrilla que me gané”.

Pero el beneficio no fue solamente económico. La experiencia también le quitó los nervios para competir. Después del reality, Miguel participó en otros certámenes y consiguió primeros lugares en competencias nacionales de costillas e incluso en Panamá.

“Creo que todo empezó con Guerra de Hamburguesas, porque perdí ese miedo de ir a competir y de lanzarme al agua. Uno tiene que confiar en el trabajo que ha hecho y seguir adelante”, aseguró.

Una oportunidad para emprender

Para don Randall Vásquez, líder de la unidad de Brand Voice de La Teja, uno de los mayores valores del proyecto es precisamente ayudar a personas que tienen talento, pero que muchas veces no cuentan con los recursos para darse a conocer.

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“Siempre he creído que la publicidad tiene que ser noble y devolverle algo bueno a la sociedad. En La Teja tenemos valores de familia y de ayudar al prójimo. Por eso, más allá de los patrocinadores, una de las cosas que más nos encanta de este reality es devolverles algo a los emprendedores”, explicó.

Don Randall destacó que los premios no son solamente regalos, sino herramientas que pueden ayudar a una persona a comenzar un negocio o llevarlo a otro nivel.

Le ha sacado buen jugo a la parrilla que se ganó en Guerra de Hamburguesas, con ella parrilla más de 60 kilos de carne en los diciembre. (Jose Cordero)

“Cuando alguien está empezando, cada moneda cuenta. Es muy bonito darles exposición, herramientas y ese empujoncito que necesitan para creer en ellos mismos. Quizás ese emprendimiento no solo le cambie la vida a una familia, sino que después genere empleo y ayude a otras”, comentó.

También resaltó que el beneficio no se limita al ganador. Algunos participantes que no obtuvieron el primer lugar han encontrado en la experiencia la motivación para abrir sus propios restaurantes y desarrollar sus proyectos.

¡Viene la segunda temporada!

La segunda temporada de Guerra de Hamburguesas ya está en camino y busca nuevamente la mejor hamburguesa artesanal de Costa Rica.

Don Randall recordó que todavía hay oportunidad para quienes consideran que preparan la mejor del país.

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“Queremos descubrir ese talento que muchas veces está en una casa, en un pequeño emprendimiento y que nadie conoce. Queremos darles esa oportunidad de darse a conocer”, manifestó.

Anímese a participar en Guerra de hamburguesas que su emprendimiento podría estar necesitando exposición en redes sociales y así mejorará su economía. (La Teja/Cortesía)

Si usted cree que tiene la mejor hamburguesa de Costa Rica, grabe un video de 30 segundos contándonos por qué merece participar y envíelo por WhatsApp al 6420-2123.

¡Su receta podría ser el comienzo de una gran oportunidad!