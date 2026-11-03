Ya está lista la selección de participantes que lucharán por cuatro puestos en la gran final de Guerra de Hamburguesas

¡Se acabó el tiempo de calentar la parrilla en la casa! Nueve amantes de las hamburguesas artesanales están listos para demostrar que tienen lo necesario para convertirse en el campeón de la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, el reality de La Teja que busca la mejor hamburguesa artesanal del país hecha a la parrilla.

La selección ya está hecha, las grabaciones están programadas y el calendario de competencia está definido. Ahora solo falta que estos nueve participantes se pongan el delantal, enciendan las parrillas y demuestren que tienen la receta para conquistar al jurado.

¡Que comience la batalla! Nueve participantes están listos para demostrar su talento y luchar por uno de los cuatro puestos disponibles en la gran final de Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero)

Randall Vásquez Campos, líder de la unidad de Brand Voice de La Teja, contó que recibieron una gran cantidad videos muy bonitos de personas que querían participar, pero tuvieron que seleccionar a los concursantes tomando en cuenta también la disponibilidad para las grabaciones y la gran final.

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“Ya tenemos la preselección, ya están confirmados, ya estamos para grabar y tenemos a los nueve participantes. Son de diferentes zonas del país. Viene gente de La Fortuna de San Carlos, de Siquirres, San José. Hay emprendedores y personas apasionadas de la cocina. Está bastante variado”, explicó.

Guerra de Hamburguesas cuenta con el apoyo de Scott (Calorie Absorb), EPA, Carne San Martín, Hortícola Agrilar, Bimbo y la Escuela Costarricense de Parrilleros, entre otros aliados que aportan productos, equipos y conocimientos.

“Partidos eliminatorios y gran final”

La competencia se jugará en tres programas eliminatorios. En cada uno participarán tres concursantes y solamente el ganador conseguirá automáticamente un puesto en la gran final.

Pero hay una cuarta oportunidad: el participante que consiga el segundo mejor resultado entre los tres programas también clasificará. Así, serán cuatro los que se disputarán el campeonato.

El calendario ya está definido: las grabaciones se realizarán el 3 y el 4 de noviembre y los programas se estrenarán los viernes 13, 20 y 27 de noviembre. La gran final podrá disfrutarse el viernes 4 de diciembre.

Los episodios estarán disponibles en el canal de YouTube de La Teja y se compartirán en sus redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok. También habrá contenido en los canales de YouTube de La Nación.

Una hamburguesa puede abrir muchas puertas. Guerra de Hamburguesas busca descubrir talentos nacionales y darles una oportunidad para impulsar sus emprendimientos gastronómicos. (Jose Cordero)

“Lo bonito de los reality es que forman parte de la cultura costarricense. La gente nos escribía y nos preguntaba cuándo íbamos a hacer otra temporada. Nos lo pedían tanto los emprendedores como la audiencia y las marcas, así que aquí estamos”, comentó don Randall.

¡Todos con las mismas armas!

Aquí no gana necesariamente quien lleve los ingredientes más caros o la hamburguesa más cargada de cosas. La gracia del concurso es descubrir quién logra sacarle el máximo provecho a lo que tiene a mano.

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Los nueve participantes usarán los mismos ingredientes, productos de los patrocinadores, parrillas y utensilios. Eso sí, cada uno podrá llevar sólo un ingrediente secreto para darle su sello personal a la hamburguesa.

“Había gente que nos decía que su hamburguesa tenía jamón serrano, muchos ingredientes y otras cosas. Pero lo que buscamos es a ese parrillero cuatro por cuatro que, con los ingredientes que tiene a mano, les pone amor y creatividad y hace una superhamburguesa”, explicó el líder de Brand Voice.

Premio que puede cambiar un emprendimiento

El ganador de la gran final recibirá una parrilla de la prestigiosa marca internacional Oklahoma Joe’s (distribuida en Costa Rica por Char Broil), un equipo de alto valor que puede convertirse en una herramienta para hacer crecer un negocio gastronómico.

Y no es una promesa al aire. Miguel Agüero, campeón de la primera temporada, contó que la parrilla que ganó se convirtió en una pieza fundamental de su emprendimiento.

El sabor está en los detalles. La creatividad, el amor por la cocina y la capacidad de aprovechar los ingredientes serán fundamentales para conquistar al jurado. (Jose Cordero)

“Eso es lo bonito, que el programa cambia vidas. Si alguien necesita decir que ganó Guerra de Hamburguesas para atraer clientes a su restaurante o a su nuevo emprendimiento, quiere decir que el formato está cumpliendo el objetivo: dar a conocer esos talentos emergentes y potenciar sus negocios”, destacó Randall.

Un jurado muy experimentado

La competencia se grabará en la Escuela Costarricense de Parrilleros, en Santa Ana, que estrena sus nuevas instalaciones para recibir a los concursantes.

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Miguel Agüero fue el campeón de la primera edición de Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero)

Entre los integrantes del jurado estarán David León, gerente de marca de Char-Broil; José Pablo Fallas, director de la Escuela Costarricense de Parrilleros y Marco Sánchez, también profesional de la parrilla y de la Escuela de Parrilleros.