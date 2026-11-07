Con 20 años, Nohelia comienza a conquistar las cámaras de televisión

Nohelia Meléndez Zavala tiene 20 años y está viviendo una experiencia que, estamos seguros, marca el inicio de una carrera frente a las cámaras.

Vecina del barrio Los Ángeles, en San José, esta joven combina sus estudios de Publicidad con su trabajo en Grupo Nación y ahora asume un nuevo reto como copresentadora de la segunda temporada de Guerra de Hamburguesas, nuestro reality show que presentaremos en todas nuestras redes sociales los viernes 13, 20 y 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre.

Su camino comenzó detrás de cámaras, como practicante, pero una oportunidad inesperada le permitió descubrir que también podía desenvolverse frente al lente. Desde entonces, fue creciendo en el área de producción y contenido comercial, hasta que sus jefes le propusieron asumir este nuevo papel.

Nohelia tiene 20 años y es la copresentadora de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas, que transmitiremos en nuestras redes sociales. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Nohelia reconoce que los nervios la acompañan cuando enfrenta desafíos, pero tiene una filosofía que le ha permitido avanzar: hacerlo aunque tenga miedo. Conozcamos un poco más de esta joven que empieza a construir su camino frente a las cámaras.

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Conociendo a Nohelia

¿Cómo llegó al mundo de la publicidad?

Siempre me gustó la parte artística y creativa. Cuando estaba en el colegio tenía dudas entre Publicidad, Diseño de Interiores y Relaciones Públicas, pero al final entendí que lo mío eran las marcas, la creatividad y la exposición. Me fascina todo lo que engloba ser publicista.

¿Siempre ha tenido esa vena creativa?

Me gusta pintar, aunque eso no significa que sea buena (risas). Disfruto crear bocetos, guiones e ideas. También soy muy analítica, me gusta investigar y entender por qué pasan las cosas. Ahora me estoy inclinando mucho por el neuromarketing.

¿Cómo fue su primera experiencia frente a cámaras?

Fue durante mi pasantía, el año pasado. Fuimos a grabar unos videos para una campaña navideña de Megasúper y yo iba solamente a acompañar para conocer la producción. La muchacha que iba a salir tuvo un inconveniente y me preguntaron si podía sustituirla. Algo que agradezco mucho de mí es que, aunque tenga miedo, lo hago. Dije que sí y esa fue mi primera aparición.

Swiftie — Nohelia es fanática de Taylor Swift desde hace muchos años. La cantante estadounidense tiene un lugar especial entre sus artistas favoritas.

¿Estaba muy nerviosa?

Muchísimo. Uno frente a cámaras piensa demasiado qué hacer, cómo moverse y cómo hablar. Pero algo que he descubierto y que estoy aplicando en Guerra de Hamburguesas es no pensarlo tanto y simplemente ser uno mismo. La cámara refleja cuando una persona está forzada. Trato de disfrutar y divertirme.

Demasiado bien lo hizo Nohelia quien da sus primeros pasos frente a las cámaras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Quién es Nohelia fuera de las cámaras?

Soy una persona que a veces teme mucho, más de lo que la gente piensa. Muchos tienen la percepción de que soy muy valiente y que me tiro a lo que sea, pero en realidad me lo pienso muchísimo. Eso sí, cuando tomo una decisión, lo hago con determinación. Amo lo que hago y siempre trato de dar lo mejor.

Sabor — Aunque escucha prácticamente todos los géneros musicales, hay uno que disfruta especialmente cuando se trata de bailar: la salsa.

¿De dónde viene esa determinación?

De mi mamá, Mileidy Zavala, quien siempre ha estado conmigo y me dice que soy muy capaz, que voy a tener miedo, pero que lo voy a hacer y después me voy a dar cuenta de que pude hacerlo bien. Su apoyo ha sido fundamental.

¿Cómo recibió la oportunidad de presentar Guerra de Hamburguesas?

Mi jefe, Randall (Vásquez), me dijo que quería que yo fuera presentadora junto con Alejandro (Monge) porque había visto mi desempeño y cómo había crecido, y porque le había gustado mi trabajo. Desde el principio fue una propuesta directa y yo dije que sí. Me hizo mucha ilusión.

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¿Qué quiere transmitirle al público?

Quiero que vean a una persona relajada, que se divierte frente a las cámaras y que no lo vive como algo que la presiona. Quiero que vean a alguien que disfruta lo que hace porque realmente le encanta.

¿Le gustaría seguir frente a las cámaras?

¡Esperemos que sí! Es algo que me gusta muchísimo y no es una oportunidad a la que diga que no. Espero seguir desarrollándome en esto.

Cine — Sus películas favoritas incluyen Kill Bill, Pulp Fiction y La La Land. Le encanta el cine de Quentin Tarantino y disfruta analizar las historias.

¿Cómo combina el trabajo con los estudios?

Estoy estudiando Publicidad. Si Dios quiere, a inicios del 2027, me estaré graduando. Estoy muy enfocada en la universidad y trato de organizarme para cumplir con todo.

¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?

Salir con mis amigas, compartir con mi familia y tener momentos a solas, que también son muy sanos. Mi hermano tiene 11 años y los fines de semana lo acompaño a sus actividades de natación y robótica. Me gusta mucho compartir con él.

Aquí vemos a Nohelia entrevistado a un participante de Guerra de Hamburguesas 2026. No les damos más detalles porque el reality show ya casi arranca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Qué películas le gustan?

Mis favoritas son Kill Bill, las dos, aunque me gusta un poquito más la primera. Me encanta el mundo de Quentin Tarantino y también disfruto mucho La La Land y las comedias románticas. Me gusta analizar las películas y descubrir detalles.

¿Qué música escucha?

Soy muy fan de Taylor Swift; soy Swiftie desde hace muchísimos años y ella tiene mi corazón. Pero escucho de todo: merengue, salsa, reguetón, rock. Si me ponen música, yo la escucho.

Hermano — Su hermano Frederick tiene 11 años. Nohelia lo acompaña a sus actividades de natación y robótica, y disfruta compartir tiempo con él.

¿Y para bailar?

Me gusta muchísimo la salsa. Siento que es un ritmo que uno puede disfrutar bastante cuando se mueve.

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¿Cómo ha sido esta experiencia en Guerra de Hamburguesas?

Es un reto muy bonito. Ya había participado en Guerra de Cócteles, pero como asistente de producción, no como presentadora. Ahora, hacer ambas cosas es un reto más grande, pero lo disfruto.