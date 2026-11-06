El Chinamo lanzó una advertencia por supuestos castings y pidió no caer en esta trampa

El Chinamo lanzó una advertencia para evitar que sus seguidores caigan en falsas convocatorias. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si usted es de las personas que sueñan con participar en El Chinamo, tenga mucho cuidado con los mensajes que recibe, porque podría terminar siendo víctima de una estafa.

El programa de entretenimiento de Teletica lanzó una advertencia dirigida a los chinameros, luego de que circularan posibles convocatorias relacionadas con supuestos castings para formar parte del espacio televisivo.

Por medio de sus redes sociales, el programa fue claro al señalar que actualmente no está realizando ningún tipo de casting y pidió a sus seguidores que no se dejaran engañar por personas o cuentas que puedan utilizar su nombre.

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“¡Que no les metan gato por liebre!”, advirtió el espacio en una publicación en la que compartió una imagen con el mensaje: “Atención chinameros. No caigan en estafas, en este momento no estamos haciendo ningún tipo de casting para el programa”.

El programa de Teletica aclaró que actualmente no está realizando castings. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Además, El Chinamo recordó que todos sus concursos, dinámicas y convocatorias se anuncian únicamente mediante sus redes sociales oficiales y los canales de Teletica.

“Todos los concursos se promocionan únicamente en nuestra página y por medio de Teletica”, detalló el programa en el aviso.

Piden proteger los datos personales

El llamado también busca evitar que las personas compartan información privada con desconocidos que podrían aprovecharse de su interés por participar en el programa.

Por eso, El Chinamo pidió a sus seguidores no confiar en mensajes provenientes de cuentas no oficiales ni entregar sus datos personales ante supuestas oportunidades para aparecer en televisión.

Finalmente, el espacio hizo un llamado a compartir la advertencia para evitar que más personas caigan en posibles engaños.