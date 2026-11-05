Mauricio Astorga está más cerca de convertirse en entrenador de Primera División

Mauricio Astorga está cada vez más cerca de convertirse en entrenador de fútbol de la Primera División.

El actor y comediante presumió este miércoles el nuevo paso que dio en sus intenciones de llegar a ser Director Técnico.

Mauricio Astorga es un reconocido actor y actualmente juez de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

En julio de 2023, el juez de Mira quién baila se matriculó en un curso de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) en busca de obtener la licencia E de entrenador de fútbol, algo que alcanzó e, incluso, ya rebasó.

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Ahora es licencia C

Mau contó que ya obtuvo la licencia C tras culminar el curso para esa acreditación que impartió la Concacaf y la Federación Costarricense de Fútbol.

“Finalizamos con éxito el curso de licencia C. Muchas gracias a la Fedefútbol y a todo su personal. Especialmente gracias al cuerpo de profesores por su profesionalismo y calidad humana y al Departamento de Capacitación y Educación por brindar las condiciones para la formación y el crecimiento del fútbol costarricense”, afirmó Mau.

El creador de series televisivas como Los enredos de Juan Vainas agradeció a muchas personas involucradas en este proceso, a las cuales mencionó una a una; así como al equipo Torino F.C. Pavas y a sus profesores Melvin Mora y Ricardo Fallas “por su respaldo en este proceso”.

Mauricio Astorga presumió su licencia C de entrenador de fútbol. (Instagram/Instagram)

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“Muchas gracias a todas mis compañeras y compañeros por formar un grupo solidario y apasionado por el fútbol. Y muchas gracias a mi familia y a mi esposa por su apoyo incondicional para hacer mis sueños realidad”, agregó el reconocido artista.

Esto podrá hacer Mauricio Astorga con su nueva licencia

Con la nueva acreditación, Mau está habilitado para ejercer como asistente técnico en ligas federadas e incluso dirigir en competencias juveniles oficiales U14 y U16, según Concacaf.

Mauricio había revelado en el pasado que su intención es obtener la licencia A, que lo acredita como técnico de fútbol en Primera División. Para llegar ahí, antes debe obtener la B.

El comediante y empresario teatral compartió fotos donde presumió su nueva acreditación deportiva, un sueño que concretó tras años canalizándolo con su personaje Armando La Plancheta.

Mauricio Astorga en su personaje del entrenador de fútbol, Armano La Plancheta.

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