Ni el Mundial logró separar a Mauricio Astorga de su gran amor

Morgan cubre desde México el Mundial 2026, para la Revista Mundialista de canal 7, junto a Gustavo López y Josué Quesada. (Instagram Gustavo Lopez/Instagram Gustavo Lopez)

Mauricio Astorga viajó con una compañía muy especial a México para la cobertura del Mundial 2026.

Además de compartir esta aventura con sus compañeros Gustavo López, Josué Quesada y el camarógrafo de Teletica, el actor se llevó a su esposa, Katherine Campos.

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Mientras el famoso Morgan sigue haciendo de las suyas en la Revista Mundialista —poniendo a sufrir a más de uno con platillos mexicanos cargados de chile—, fuera de cámaras Astorga también está aprovechando la experiencia para compartir tiempo con su pareja.

Katherine ha estado acompañándolo durante sus jornadas de trabajo y también disfrutando de los atractivos de Ciudad de México, donde este jueves arranca oficialmente la Copa del Mundo 2026.

El actor Mauricio Astorga y su esposa Katherine Campos juntos en Ciudad de México. (redes/Instagram)

La pareja ha compartido algunos momentos de su estadía en tierras aztecas, demostrando que esta cobertura mundialista también se ha convertido en una oportunidad para vivir juntos una experiencia única.

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Además, cabe recordar que la hija mayor de Astorga vive en México desde hace años con su mamá, por lo que no dudamos que ambos aprovecharan esta oportunidad para compartir un rato con ella.

Por ahora, Morgan sigue causando estragos entre sus colegas con sus retos gastronómicos y ocurrencias, pero queda claro que, cuando se apagan las cámaras, el actor tiene la mejor compañía posible para disfrutar de la fiesta más grande del fútbol.