Mauricio Astorga se va para el Mundial con Teletica y así lo despide su esposa, exbailarina de El Chinamo

El actor y comediante Mauricio Astorga recibió este sábado una emotiva despedida de parte de su esposa, previo a emprender una nueva aventura profesional como parte del equipo de Teletica que cubrirá la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La veterinaria y exbailarina de El Chinamo, Katherinne Campos, aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al creador del popular personaje de Morgan antes de su salida de Costa Rica.

Mauricio Astorga y Katherinne Campos cumplieron recientemente dos años de casados. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

LEA MÁS: Así será La Revista Mundialista de Teletica para la Copa del Mundo 2026

El emotivo mensaje a Mauricio Astorga

A través de sus historias de Instagram, Campos compartió una fotografía junto a su esposo y le expresó todo su apoyo para esta nueva experiencia profesional.

“Hoy (este sábado) mi Mau se me va al Mundial. Que Dios te acompañe y te guíe en todo momento. Te admiro muchísimo, te amo”, escribió Campos.

Katherinne Campos le dio la bendición a Mauricio Astorga para la cobertura mundialista con este mensaje. Fotografía: Instagram Katherinne Campos. (Instagram/Instagram)

Astorga integra el elenco enviado por canal 7 para la cobertura internacional del torneo, que en esta ocasión se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo de Teletica salió del país este sábado y permanecerá fuera de Costa Rica hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que concluirá la cobertura especial de la televisora.

LEA MÁS: Mauricio Astorga defiende a su esposa de acusaciones en su contra y revela si ella puede o no despedir actores

Estas serán las ciudades que cubrirá Mauricio Astorga

Según explicó a La Teja Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, Mauricio tendrá a cargo la cobertura de actividades y eventos relacionados con el Mundial en varias ciudades estadounidenses.

El comediante trabajará junto a Gustavo “Tavo” López y Josué Quesada en las ciudades de Nueva York, Boston, Nueva Jersey y Filadelfia.

Aunque el torneo comenzará oficialmente el 11 de junio, Teletica desplegó antes su equipo internacional porque este lunes 1 de junio iniciará La Revista Mundialista, programa especial que se transmitirá por canal 7 a partir de las 9 de la noche.

Morgan es el personaje más reconocido de Mauricio Astorga y el que llevará al Mundial. Fotografía: Archivo LT.

LEA MÁS: Esposa de Mauricio Astorga habló como pocas veces del Bichillo