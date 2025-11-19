¿Se acabó la serie de Juan Vainas y Chibolo?, esto dice Teletica ante rumores de enemistad de los actores

Ricardo Jiménez (Juan Vainas) y Magdiel Ramírez (Chibolo), actores de la serie "Los enredos de Juan Vainas" estuvieron este martes en Teletica como si nada. (Cortesía /Cortesía)

¿Se acabó la serie Los enredos de Juan Vainas? Esa pregunta encendió las redes este martes luego de que se regaran rumores de una supuesta enemistad entre los actores Ricardo Jiménez (Juan Vainas), Magdiel Ramírez (Chibolo) y el actor y director Mauricio Astorga. El chisme fue tanto que muchos hasta dieron por muerta el programa de comedia de canal 7.

Pero la verdad es otra. La productora Gloriana Sanabria, encargada de ‘Los viernes de comedia’ de Teletica, habló con La Teja y fue contundente al decir que “la serie continúa con todo su elenco original”.

Sanabria confirmó que justo este martes Jiménez y Ramírez estuvieron en las instalaciones del canal afinando detalles de lo que será la octava temporada.

Según explicó, las grabaciones arrancarán en febrero del 2026 y todo el equipo está trabajando con total normalidad. Nada de pleitos ni nada de enemistades.

Sobre Mauricio Astorga, aclaró que no estará a cargo de la nueva temporada, simplemente, porque él mismo pidió hacerse a un lado debido a la cantidad de compromisos que tiene con el teatro, sus personajes y el inicio del Mundial 2026.

Así que para dejarlo claro, Juan Vainas y Chibolo siguen “trabajando y sin arrugar porque no hay quien planche”, como diría Juan Vainas.