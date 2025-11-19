¿Se fueron a los gritos y golpes Juan Vainas y Chibolo? Esto fue lo que respondió esposa de Mauricio Astorga

¿Juan Vainas (Ricardo Jimenez) y Chibolo (Magdiel Ramírez) se agarraron y no se hablan?, eso circula en las redes sociales. (Alonso Tenorio)

Todo un enredo al mejor estilo de la serie televisiva de Juan Vainas y Chibolo se está viviendo en las redes sociales, luego de que una página de chismes publicara que los famosos personajes de “Los enredos de Juan Vainas” se agarraron a golpes y quedaron enemistados.

Además, se señala a Katherine Campos, esposa del actor Mauricio Astorga (Morgan), como la responsable de que algunos actores que participan en esta serie ya no trabajen más en el Teatro Lucho Barahona o en El Triciclo.

La página Escri-viendo asegura en su publicación en Facebook que hubo bronca, gritos y hasta despedidos. Sin embargo, Campos habló con La Teja y dio su versión, punto por punto, acerca de lo que circula y que la señala como la mala de la película. Incluso algunos la tildan de “Doña Florinda”, quien separó la Vecindad del Chavo.

“Todo lo que se está diciendo ahí es mentira”, dijo de entrada, dejando claro que lo publicado no tiene sustento.

Mauricio Astorga y su esposa Katherine Campos se vieron incluidos en tremendo enredo.

Pleito entre Chibolo y Juan Vainas

Uno de los chismes más comentados es que Magdiel Ramírez (Chibolo) y Ricardo Jiménez (Juan Vainas) se fueron a los golpes dentro del teatro; sin embargo, Campos, quien es la administradora del recinto, afirma que eso jamás pasó.

Cabe destacar que Astorga es el dueño único del teatro El triciclo, mientras que el Lucho Barahona pertenece a una sociedad que crearon Astorga, Ramírez y Jiménez.

“Todo eso es completamente falso. Magdiel nunca le gritó a Ricardo, ni tampoco este le gritó a Magdiel, entonces toda esa parte también es falsa. Creo que, como en todo trabajo, posiblemente, en algún momento se enoja con su compañero o pasa en las familias alguna diferencia, pero que hubiera un intercambio de palabras fuertes, o que hubiera gritos, eso es completamente falso”, dijo.

No pasó la guillotina

Katherine además aseguró que no ha despedido a los actores Alberto “Beto” Marín, Sofía Chaverri o a Bernardo Barquero, como se le ha achacado.

También aclaró que, aunque es la administradora del teatro, no tiene ninguna “injerencia”, ni “poder” para despedir a algún actor.

En el caso de Chaverri señaló que ni siquiera estaba actuando en el Lucho Barahona cuando ella llegó y que, incluso, Marín y Barquero, le escribieron sorprendidos al verse incluidos en dicho enredo.

Barquero, actualmente, es quien interpreta el papel de El Grinch, en la obra navideña que está en cartelera en El Triciclo.

Mauricio Astorga (gorra) es el director de la serie Los enredos de Juan Vainas.

“Dice una mentira muy grande, aparte de que no tiene pruebas para sustentarlo. En el Teatro El Triciclo, que es el que llevo administrando hace tres años, Alberto Marín nunca ha actuado desde hace seis años, porque hay una obra que se llama ‘Suegras Bárbaras’ y esa lleva seis años en cartelera con un elenco fijo. Dicho sea de paso, nunca había tenido problemas con el elenco. Y tampoco tengo problemas con mi personal. Entonces, por ahí, también va mal, porque en ninguno de los dos teatros se ha despedido a nadie.

“Ahora, con el Teatro Lucho Barahona, lo administré el año pasado por cinco meses, porque estaba enfrentando una situación económica un poco complicada. Soy estudiante de administración con énfasis en finanzas, y tengo ya cierto conocimiento, entonces, Ricardo y Magdiel se acercan a Mauricio a decirle: ‘Le entregamos la administración a Katherine’; lo tomé, el teatro estuvo muy bien y se comenzó a levantar”, explicó.

La obra de teatro 'Suegras Bárbaras' tiene años en cartelera en el teatro El Triciclo, propiedad de Mauricio Astorga.

Según dijo, el 16 de noviembre de 2024 presentó su renuncia al Lucho Barahona, pues sentía que no podía con los dos teatros y la cafetería de El triciclo. Desde ese momento, Ricardo Jiménez y su esposa se hicieron cargo de su administración.

En agosto de este año le vuelven a dar la administración a Campos, por petición del mismo Ricardo y de Magdiel, porque ambos tienen mucho trabajo con sus personajes y otros proyectos personales que atender.

Sociedad sigue en pie

La esposa de Astorga señaló que su función es puramente administrativa, y que no es la que elige elencos, ni define quiénes actúan en cada obra.

Pese a los rumores de quiebre entre los socios, también aseguró que ellos siguen trabajando juntos, como lo han hecho por años, y que se hablan como siempre.

En cuanto a la serie de Teletica aclaró que su esposo Mauricio no está a cargo desde hace un año de su producción, aunque sigue siendo el director, no por pleitos con los actores, sino por asuntos laborales y personales.

'Los enredos de Juan Vainas' lleva siete temporadas de transmitirse en Teletica. (Facebook Yesenia Artavia)

A raíz de todo este enredo, Campos agregó que ha vivido momentos muy duros, pues no ha parado de recibir ataques e incluso amenazas.

“Afecta… no solamente me afecta a mí, sino a un montón de personas más y a actores que no tienen vela en el entierro”, lamentó.

Pese a todo, dice sentirse tranquila con su trabajo y con la gente que la conoce, y fue tajante al mencionar que una información así tan delicada se debe de verificar antes, pues con “este tipo de mentiras afectan a más de una persona”.