¿Volvieron Keyla Sánchez y Carlos Hernández? Mamá de la presentadora lo cuenta todo

Keyla Sánchez y Carlos Hernández mantienen una buena relación por el bienestar de su hijo Thiago. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

La relación entre la presentadora costarricense Keyla Sánchez y su expareja, el exfutbolista Carlos Hernández, sigue despertando curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque en los últimos meses se les ha visto compartiendo diferentes momentos junto a su hijo Thiago.

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Aunque esto ha generado preguntas sobre una posible reconciliación sentimental, quien decidió hablar del tema fue Kattya Granados, mamá de la comunicadora, quien conversó con La Teja y contó cómo es actualmente la relación entre ambos.

Granados dejó claro que, más allá de lo que pueda suceder en el terreno sentimental, los dos han logrado mantener una convivencia cercana, con una comunicación constante y un objetivo en común: el bienestar de su hijo.

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“En el aspecto sentimental, creo que también por parte de los dos hay un gran cariño, un gran amor. Creo que es como el amor de la vida de los dos, tanto de Carlos como de Keyla. Pero eso solo Dios lo sabe cómo va a terminar la historia y el cuento”, expresó.

La mamá de Keyla no confirmó que hayan retomado su relación amorosa, pero sí dejó entrever que entre ellos existe un cariño importante y que es ejemplo para muchas parejas por lo bien que se llevan.

Una relación que ha tenido sus altibajos

Granados recordó que Keyla y Carlos comenzaron su relación cuando eran muy jóvenes y que, como cualquier pareja, cometieron errores que terminaron llevando a la separación.

Sin embargo, aseguró que nunca han llegado a tener un conflicto que les impida comunicarse o compartir por el bienestar de Thiago Hernández.

“Ellos siempre han tenido sus altibajos, por supuesto, porque para nadie es un secreto que han sido una pareja pública. Ambos eran muy jóvenes cuando iniciaron la relación y cometieron muchísimos errores, lo que lamentablemente terminó en la separación”, contó.

Según explicó, desde hace tiempo ambos han procurado mantener una buena comunicación, pero este año ha notado todavía más madurez y compromiso de parte de los dos.

“Este año, desde el principio, por su madurez y porque ya son personas grandes, ambos persiguen un objetivo común y tienen una meta: su hijo”, manifestó.

Thiago es la prioridad de ambos

Uno de los aspectos que más destacó la linda señora es la manera en que Keyla y Carlos se involucran en la vida de su hijo.

Thiago está en sexto grado y durante este año ha tenido diferentes actividades escolares y deportivas en las que sus papás han procurado estar presentes.

Kattya Granados habló con La Teja sobre la convivencia de su hija con su expareja. (redes/Instagram)

La abuela contó que ambos se organizan para acompañarlo a sus clases de fútbol, partidos y actividades incluso cuando los compromisos laborales les impiden coincidir.

“Si por cuestiones de trabajo cualquiera de los dos no puede, ahí está el otro para decir: ‘Yo voy, yo lo llevo a clases de tenis, o a clases de fútbol’. También van a sus partidos. Ahí estamos todos: la familia de Carlos y nosotros, apoyándolo. No solo tiene un chuzo de papás, sino de abuelos”, relató.

Además, destacó el cariño que Thiago recibe de ambas familias, pues aseguró que mantienen una convivencia muy cercana.

Las familias también mantienen una bonita relación

La mamá de Keyla Sánchez aseguró que ambas familias mantienen una relación muy cercana. (Instagram/Instagram)

Según contó, los abuelos comparten en actividades, se llaman por teléfono y mantienen las puertas abiertas para seguir disfrutando de los momentos importantes del pequeño.

“Yo a Carlos lo quiero muchísimo. Las puertas de la casa siempre están abiertas para él. A Keyla la quieren demasiado en la familia de Carlos”, aseguró.

Incluso se refirió a los comentarios que circulan en redes sociales sobre una supuesta custodia del menor a cargo de Carlos o que él se lo presta a Keyla.

La mamá de la presentadora desmintió esas versiones y aclaró que ambos comparten las responsabilidades de crianza.

“La gente comenta cosas que están fuera de lugar, como que seguramente Carlos tiene la custodia de Thiago o que Carlos se lo presta a Keyla, lo cual no es cierto. Ellos tienen una muy buena relación y así va a seguir siendo”, afirmó.

Para ella, el mayor beneficio de esa convivencia es que Thiago crezca viendo a sus papás comunicarse, apoyarse y trabajar en equipo, aunque ya no vivan bajo el mismo techo.

“Ojalá que todo el mundo lograra evolucionar y llegar a tener una relación tan linda como la que tenemos todos en conjunto”, concluyó.