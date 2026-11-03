Keyla Sánchez dice que no pudo evitar sentir la presencia de Dios al cumplir un gran sueño en China

“Cumplí uno de esos sueños que alguna vez parecían tan lejanos”, afirmó Keyla Sánchez antes de revelar el anhelo que cumplió en China tras años de soñarlo.

La presentadora de Teletica sigue disfrutando de su viaje por el gigante asiático, donde este martes conoció la Gran Muralla China, un lugar con el que siempre soñó visitar.

Keyla Sánchez está muy agradecida por cumplir su sueño de estar en la Gran Muralla China. (Instagram/Instagram)

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“Estar aquí, frente a la inmensidad de la Gran Muralla China, es una experiencia que las palabras difícilmente pueden describir. Un lugar imponente, lleno de historia, belleza y grandeza, donde no pude evitar sentir la presencia de Dios en cada paso que di”, refirió Sánchez en Instagram con fotos que inmortalizaron su presencia en esa maravilla del mundo.

“Ningún sueño es demasiado grande”

La ramonense reconoció que no pudo dejar de darle gracias a Dios por haber llegado a ese rincón del mundo.

“Mientras contemplaba este paisaje, solo podía darle gracias a Dios por permitirme llegar tan lejos, por cada puerta que ha abierto y por cada sueño que poco a poco se convierte en realidad.

Keyla Sánchez agradeció a Dios por la oportunidad de conocer la Gran Muralla China. (Instagram/Instagram)

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“Hoy (martes) confirmé una vez más que los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros y que ningún sueño es demasiado grande cuando caminamos de Su mano”, dijo la figura de El Chinamo.

Keyla afirmó que la Gran Muralla China era un elemento que pudo tachar de su lista de deseos y recalcó que la experiencia le dejó un recuerdo para toda la vida.