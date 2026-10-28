Keyla Sánchez pasó en China una situación que nunca pensó que viviría: “No todo ha sido fácil”

Keyla Sánchez sigue en su aventura por China y aunque ha vivido experiencias que jamás olvidará en ese lado del mundo, también ha enfrentado desafíos que nunca pensó que viviría y que la pusieron a prueba.

La presentadora y creadora de contenido llegó al gigante asiático hace unos días por trabajo y con la satisfacción de la “misión cumplida”, ahora disfruta de un tiempo de vacaciones por varias ciudades de ese país.

Keyla Sánchez está maravillada con su viaje por China. (Instagram/Instagram)

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En las últimas horas, la figura de canal 7 se sinceró y mencionó la experiencia que vivió hace unos días allá y que la marcó para siempre, pues no solo la puso a prueba, sino que la hizo descubrirse a sí misma de lo que es capaz.

La situación que vivió Keyla Sánchez

“Este viaje me ha enseñado muchísimo más de lo que imaginé”, afirmó Sánchez, quien ha compartido gran parte de la experiencia vivida con los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Tras esa confesión, relató lo que ha significado viajar sola a un destino que, literalmente, está al otro extremo del planeta.

“Viajar sola al otro lado del mundo, enfrentar mis miedos, resolver situaciones que nunca pensé vivir y descubrir de lo que soy capaz”, dijo.

Keyla Sánchez se refirió en este sincero mensaje a los desafíos que ha enfrentado en su viaje por el otro lado del mundo. (Instagram/Instagram)

Entre esas situaciones, Sánchez mencionó una en particular. “Una noche me acosté sin cenar, no pude pagar y me tocó acostarme con hambre”, destacó.

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La ramonense aceptó que no todo ha sido fácil y que los desafíos a los que ha tenido que ponerle el pecho, como el no poder comer una noche, solo le confirmaron de lo que está hecha.

“No todo ha sido fácil, pero cada reto me ha recordado la mujer fuerte, valiente e independiente que soy. Hoy me siento orgullosa de mí, de no rendirme, de atreverme y de seguir construyendo la vida que tanto he soñado, por mí y por Thiago (su hijo)”, afirmó.

Agradecida por lo bendecida que es

Keyla agradeció por lo bendecida que se siente de tener salud, libertad y oportunidades para recorrer y conocer el mundo.

“Porque al final, la vida también se trata de eso... de aprender a disfrutar nuestra propia compañía, confiar en nosotras mismas y entender que somos capaces de muchísimo más de lo que creemos.

“Hay viajes que te llevan a conocer lugares y otros que te llevan a conocerte a vos misma. Este me está regalando las dos cosas. Gracias, Dios, por tanto. Y gracias a mí, por atreverme”, agregó.

Keyla Sánchez ya lleva varios días en China. (Instagram/Instagram)

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Keyla compartió su sincero mensaje con una fotografía en blanco y negro de cuando iba en un tren bala con dirección a otra ciudad china, país que tiene maravillada a la conocida costarricense.