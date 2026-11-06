Jason Ureña, de Telenoticias, enseñó de más en la que fue su primera aparición pública

El periodista de Telenoticias, Jason Ureña, desempolvó una curiosa fotografía de la que fue su primera aparición pública hace 30 años.

Ureña compartió la simpática imagen en sus redes sociales, donde aparece cuando apenas tenía un año, sin camisa y en pantaloneta, en una revista.

Jason Ureña trabaja en Teletica desde hace tres años. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodistas de Teletica celebran su primer año de amor tras superar una dura prueba

Según contó, sus papás lo sacaron en esa publicación cuando celebró su primer año de vida. El miércoles, Ureña estuvo de manteles largos y recordó aquel episodio.

El origen de la foto

“Esta fue quizás mi primera aparición pública. Fue allá por 1996 en La Fajina, una revista de la empresa bananera donde trabajaba toda mi familia en El Carmen de Siquirres”, contó Ureña, quien oriundo de Limón.

Al pie de la foto se leía que Jason celebraba su primer añito de vida en Carmen 2, comunidad caribeña donde creció.

“Han pasado 30 años desde entonces, algunos ya no están, otros seguimos aquí en esta efímera aventura que es la vida”, reflexionó el comunicador.

Jason Ureña aseguró que esta habría sido su primera aparición pública. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Jason Ureña, periodista de Teletica, confirma la noticia que tanto esperó

Tres años en Teletica

Ureña es uno de los principales periodistas de canal 7 desde hace tres años. De hecho, su carrera profesional lo llevó a dejar su natal Limón en busca de mejores oportunidades en la capital.

El comunicador estudió en San José, luego trabajó un tiempo en un periódico digital y en 2023 fue contratado por Teletica.

LEA MÁS: Periodista Jason Ureña revela cómo fue vivir encerrado y bajo protección policial por amenazas de muerte