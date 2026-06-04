Periodista Jason Ureña revela cómo fue vivir encerrado y bajo protección policial por amenazas de muerte

Jason Ureña es ahora uno de los periodista de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

Cuando el periodista de Telenoticias Jason Ureña publicó recientemente una reflexión sobre su carrera, muchos se sorprendieron al conocer que había recibido amenazas de muerte y que incluso pasó dos meses bajo protección del Ministerio Público. Sin embargo, detrás de esa breve revelación existe una historia mucho más compleja que marcó profundamente su vida.

El periodista limonense conversó con La Teja y contó cómo una serie de amenazas, cada vez más específicas, lo obligaron a permanecer encerrado en su apartamento, vigilado por agentes judiciales y sin poder salir ni siquiera a caminar al parque que tenía frente a su casa.

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Todo ocurrió en mayo de 2023, cuando trabajaba para el medio digital CRHoy cubriendo temas de salud pública.

“Tenía un papel un poco protagónico, polémico, por las publicaciones que hacíamos y toda la situación pública que se vivía en aquel momento. Era muy normal recibir correos, mensajes y comentarios ofensivos por las publicaciones que hacíamos relacionadas con la pandemia”, recordó.

Según explicó, al inicio consideró que aquellos mensajes eran parte de la dinámica normal de las redes sociales, pues era su primer año en un medio grande y, al principio, eran solo comentarios pasados e insultos.

De insultos a amenazas

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando dichos insultos pasaron a convertirse en amenazas más directas.

“Ya no era solamente que le dijeran a uno canalla o sicario, que fue una de las palabras que utilizaron en aquel momento. Empezaron a enviarme mensajes diciendo que iba a correr la misma suerte que periodistas asesinados en México. Me mandaban (al correo) enlaces de noticias sobre periodistas asesinados y me decían: ‘Cuídese mucho porque le va a pasar lo mismo’”, relató.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue cuando quienes enviaban los mensajes demostraron conocer detalles de su rutina diaria.

“Ya sabían qué carro utilizaba, de qué color era, cuál era la placa, a qué hora llegaba al periódico, a qué hora salía, qué ruta utilizaba para llegar a mi casa y hasta dónde vivía (se lo decían por los correos). Ahí fue cuando mis compañeros y las jefaturas dijeron que eso ya cruzaba una línea muy peligrosa”, recordó.

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Jason Ureña es de Limón y durante la pandemia vivió momentos bastante inolvidables. (Cortesía/Cortesía)

Tras presentar la denuncia correspondiente, las autoridades activaron el protocolo de protección.

“Me explicaron que tenía que cerrar mis redes sociales, eliminar cuentas, no salir del apartamento y seguir una serie de recomendaciones. Prácticamente tenía que quedarme encerrado”, mencionó.

Durante dos meses vivió aislado en su vivienda mientras agentes vigilaban constantemente el lugar.

“Siempre había dos agentes dando vueltas alrededor del sitio donde vivía. Como era un condominio con control de ingreso, determinaron que era seguro permanecer ahí. Pero yo no podía salir. Ni siquiera podía bajar al lobby, prácticamente”, dijo.

Afectación emocional

Dicha experiencia terminó afectándolo emocionalmente, pues a pesar de que se sentía seguro en su casa, asegura que se llegó a sentir “cansado” de estar encerrado como cuando la pandemia.

Según relató, la única ocasión en que abandonó el apartamento fue para rendir una declaración relacionada con el caso y lo hizo escoltado con agentes del OIJ.

“Hicieron todo un operativo. Me bajaron, me colocaron un chaleco antibalas y me trasladaron dentro de un vehículo. Fue algo muy extraño, algo a lo que uno no está acostumbrado”, relató.

Pero, mientras permanecía bajo protección, surgió una oportunidad inesperada que terminaría cambiando el rumbo de esa complicada etapa.

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Jason Ureña vivió cuatro meses en China, lo que lo ayudó a que las amenazas acabaran. (Cortesía/Cortesía)

La Embajada de China lo invitó a participar en un programa internacional para periodistas.

“Al final, a finales de julio, pasé prácticamente del apartamento al aeropuerto. No estaba convencido de ir. Me preguntaba si realmente valía la pena, pero entre mi familia y mis jefes me convencieron. Al final fue una experiencia muy bonita porque conocí a unos 20 colegas de Latinoamérica y pude conocer una cultura completamente distinta”, mencionó.

En China permaneció durante cuatro meses y a los días de irse lo notificaron de que ya no era necesario seguir dentro del programa de protección porque el riesgo había disminuído.

Sueño de niño

A pesar de todo lo vivido, Jason asegura que jamás pensó en abandonar el periodismo, pues su amor por esta profesión nació cuando apenas era un niño.

“Recuerdo que tenía como cinco años y veía Telenoticias. Me acuerdo especialmente de la cobertura cuando murió el papa Juan Pablo II. Yo veía aquellas transmisiones y pensaba: ‘Cuando sea grande quiero estar ahí, haciendo algo así’”.

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El periodista de Telenoticias dice estar viviendo un sueño de niño, pues siempre quiso estar en canal 7. (Cortesía/Cortesía)

Hoy ese sueño se convirtió en realidad. Bueno, desde marzo de 2024 cuantro entro al noticiero de canal 7.

“La televisión tiene algo muy bonito y es el contacto con la gente. Muchas personas lo reconocen a uno en la calle, lo saludan, le piden una foto y sienten cercanía porque lo ven todos los días en pantalla”.

Actualmente, dichas amenazas quedaron atrás y como anécdota, aunque muchas veces prefiere ni acordarse de lo vivido.