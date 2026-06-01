Periodista de Telenoticias revela que recibió amenazas de muerte por hacer su trabajo

Jason Ureña siempre soñó con trabajar en Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

El periodista de Telenoticias, Jason Ureña, compartió una reflexión sobre su carrera profesional que dejó al descubierto algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado por ejercer el periodismo.

A través de sus redes sociales, el comunicador contó que desde niño soñaba con dedicarse a esta profesión. Según recordó, cuando tenía apenas 5 años veía Telenoticias e imitaba a los periodistas que aparecían en pantalla, sin imaginar que años después formaría parte de ese mismo equipo.

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Sin embargo, el joven reportero aseguró que el camino no ha sido sencillo.

Según reveló, además de recibir muestras de cariño por parte de la gente, también ha enfrentado insultos, ataques e incluso amenazas de muerte debido a su trabajo.

Uno de los episodios más complejos de su carrera ocurrió cuando tuvo que permanecer encerrado bajo protección del Ministerio Público.

“Pasé dos meses encerrado en el apartamento bajo el programa de protección del Ministerio Público”, mencionó.

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Pese a esas experiencias, el periodista afirmó que no se imagina haciendo otra cosa que no sea informar. Además, destacó que gracias a su profesión ha podido cumplir sueños, como trabajar en Teletica, vivir durante cuatro meses en China y recorrer Costa Rica para conocer historias y dar voz a muchas personas.

“No me veo haciendo otra cosa que no sea periodismo: independiente, crítico y cercano”, concluyó.