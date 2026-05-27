Uno de los periodistas más queridos de Teletica debutó en la televisión de Colombia

Uno de los periodistas más queridos de Teletica dio este martes un paso enorme en su carrera profesional, al aparecer por primera vez en una cadena internacional de televisión.

Se trata del reportero de Telenoticias Alejandro Umaña, quien cambió momentáneamente el micrófono de canal 7 por el de una de las televisoras más importantes de Colombia.

Alejandro Umaña trabaja como reportero de Telenoticias. Fotografía: Instagram Alejandro Umaña. (Instagram/Instagram)

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Alejandro Umaña debutó en Noticias Caracol

El joven periodista herediano compartió en redes sociales la emoción que sintió tras realizar un pase en vivo para Noticias Caracol, uno de los noticieros más vistos y reconocidos del país sudamericano.

“Hoy (este martes) hicimos un pase para Noticias Caracol”, escribió Ale en una historia que publicó en Instagram.

Posteriormente, el comunicador compartió varias fotografías del importante momento profesional que vivió a sus apenas 24 años.

Alejandro Umaña transmitió desde las afueras de la Embajada de Colombia en Costa Rica. Fotografía: Instagram Alejandro Umaña. (Instagram/Instagram)

¿Por qué apareció en la televisión colombiana?

Alejandro se estrenó en la pantalla del gigante televisivo colombiano porque le correspondió reportar desde Costa Rica el inicio de la votación de los ciudadanos colombianos residentes en el país para las elecciones presidenciales de Colombia, previstas para este domingo.

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El pase en vivo representó una vitrina internacional importante para el joven periodista, quien continúa consolidándose como una de las caras jóvenes de Telenoticias.

Su rápida carrera en Teletica

Umaña llegó a canal 7 en el 2023 como practicante y, apenas tres meses después, fue contratado oficialmente como periodista de Telenoticias.

Desde entonces, el reportero se ha ganado el cariño de muchos televidentes gracias a su estilo cercano, fresco y dinámico frente a cámaras.

Alejandro Umaña informó para la televisión colombiana sobre las votaciones de los colombianos en Costa Rica. Fotografía: Instagram Alejandro Umaña. (Instagram/Instagram)

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