Periodista de Telenoticias dedica emotivo adiós a Ignacio Santos: “Gracias por haber creído en mí”

El periodista de Telenoticias Alejando Umaña dedicó un breve, pero emotivo mensaje de despedida a su ahora exjefe, Ignacio Santos, tras el anuncio del comunicador que dejaba la dirección del noticiero luego de 28 años al frente.

Alejandro Umaña es periodista de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Conozca al periodista de Teletica que lo manda a pasear todos los fines de semana

Umaña, de 24 años, llegó a canal 7 como practicante hace casi tres años y ahí se quedó. Este martes, tras el sorpresivo anuncio de Santos, Alejandro destacó entre los primeros que se refirieron públicamente a esa salida.

Alejandro dedicó palabras de agradecimiento a Santos, con fotos que dejan ver al exdirector del noticiero de canal 7 más allá del formalismo que presumió siempre frente a las cámaras de Telenoticias.

Alejando Umaña dedicó este mensaje a don Ignacio Santos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Así lucía Ignacio Santos en sus inicios en el noticiero de Teletica

“Gracias por haber creído en mí, en todos nosotros. Fue un verdadero honor, don Ignacio”, afirmó Umaña, quien es bastante querido por los televidentes de Telenoticias.

Ale es, además, uno de los periodistas más jóvenes de la redacción de Telenoticias.