Periodista de Telenoticias dedica emotivo adiós a Ignacio Santos: “Gracias por haber creído en mí”

Ignacio Santos dejó la dirección de Telenoticias este martes 17 de febrero tras 28 años frente al noticiero

Por Manuel Herrera

El periodista de Telenoticias Alejando Umaña dedicó un breve, pero emotivo mensaje de despedida a su ahora exjefe, Ignacio Santos, tras el anuncio del comunicador que dejaba la dirección del noticiero luego de 28 años al frente.

Alejandro Umaña, Telenoticias.
Alejandro Umaña es periodista de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

Umaña, de 24 años, llegó a canal 7 como practicante hace casi tres años y ahí se quedó. Este martes, tras el sorpresivo anuncio de Santos, Alejandro destacó entre los primeros que se refirieron públicamente a esa salida.

Alejandro dedicó palabras de agradecimiento a Santos, con fotos que dejan ver al exdirector del noticiero de canal 7 más allá del formalismo que presumió siempre frente a las cámaras de Telenoticias.

Alejando Umaña
Alejando Umaña dedicó este mensaje a don Ignacio Santos. (Instagram/Instagram)

“Gracias por haber creído en mí, en todos nosotros. Fue un verdadero honor, don Ignacio”, afirmó Umaña, quien es bastante querido por los televidentes de Telenoticias.

Ale es, además, uno de los periodistas más jóvenes de la redacción de Telenoticias.

