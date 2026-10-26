Periodistas de Teletica celebran su primer año de amor tras superar una dura prueba

Con cuatro fotografías inéditas de su relación sentimental, dos periodistas de Teletica celebraron el fin de semana su primer año de amor.

Se trata de los reporteros de Telenoticias, Jason Ureña y Valeria Martínez, quienes presumieron sus primeros 365 días juntos tras superar una dura prueba.

Jason Ureña y Valeria Martínez ya cumplieron su primer año de noviazgo. (redes/Instagram)

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Las fotos “hablan” por sí solas

Martínez compartió en Instagram una historia dedicada a su primer aniversario de noviazgo con el limonense.

“365 días”, escribió la comunicadora del noticiero de canal 7 junto a cuatro imágenes en las que dejó ver que están muy enamorados y felices.

Jason compartió en sus redes la publicación de su pareja junto con un emoticón de corazón.

Y es que el amor entre ellos se fortaleció muchísimo en las últimas semanas luego del aparatoso accidente que sufrió Jason el 16 de agosto cuando regresaba a San José tras pasar el Día de la Madre con su mamá, quien vive en Limón.

Valeria Martínez celebró su primer año de amor con Jason Ureña con estas reveladoras fotografías. (Instagram/Instagram)

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Martínez fue fundamental en el proceso que vivió el periodista y que lo mantuvo fuera de las cámaras dos meses exactos mientras se recuperaba de los golpes y la cirugía de la mano a la que debió ser sometido tras el suceso.

“Ha sido un complemento en medio de este proceso”

En una entrevista con La Teja, Jason habló de lo que representó su amada en este proceso y solo tuvo elogios para ella.

“Ha sido un complemento en medio de este proceso, me ha estado apoyando desde el momento que fue el accidente. A los días que regresé aquí a San José (él es de Limón) se ha estado quedando conmigo y ayudándome en todos los procesos. En los momentos en que ha tenido chance, me ha llevado a citas, a curaciones y ha estado pendiente de todo.

Jason Ureña sufrió un horrible accidente de tránsito el 16 de agosto cuando regresaba de Limón a San José. (redes/Cortesía)

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“También me ha ayudado en cosas tan simples como amarrarse los zapatos, ponerse la camisa, lavar un plato… cosas muy simples para lo que uno necesita los dos brazos. Ella ha sido sin duda un apoyo muy importante en medio de esta lesión y este proceso”, afirmó Ureña a este medio en los primeros días de setiembre.